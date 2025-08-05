傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

眼睛是每個人每天都會頻繁使用的器官，但長時間錯誤使用，會影響到眼睛的壽命，甚至會傷害到雙眼，以下就盤點5大不好的使用雙眼習慣，要特別注意小心，讓雙眼可以獲得更好的防護，增加使用的壽命。

＃長時間不間斷看手機、電腦

長時間不間斷看手機、電腦，不僅對雙眼是一個傷害，還會引發乾眼症、視覺疲勞，建議可以看20分鐘，讓眼睛休息20秒，可以遠眺或是閉眼，讓雙眼休息一下，避免過度疲勞。

＃黑暗的狀態下玩手機

在黑暗的狀態下使用手機，螢幕跟空間亮度，會產生極大的反差，這樣會讓雙眼產生疲勞感，或是視力下降的狀況，建議還是開燈、在明亮的狀態下使用，避免傷害雙眼。

＃長年滴眼藥水

眼藥水指的是那種自己到藥妝店買的單品，可以偶爾使用，舒緩雙眼的疲勞狀況，但不建議長時間使用，因為裡面有些含有防腐劑，部分更是添加了藥物，使用不當容易造成雙眼受傷。

＃配戴隱形眼鏡

長時間、錯誤的方式配戴隱形眼鏡，都會造成雙眼缺氧、甚至因為清潔不乾淨引起角膜感染，建議要使用，絕對不要配戴的時間過長，也要注意清潔衛生。

＃不戴墨鏡

像是夏天台灣日照強烈，眼睛長時間曝光在陽光下，容易引起灼傷的問題，而且別以為陰天就不需要戴，建議可能的話，還是挑選一副好的墨鏡，保護烈日下的雙眼。

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