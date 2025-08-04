晚睡熬的是命而不是夜！「5個日常壞習慣」正在悄悄傷害肝臟　

▲晚上11點最好上床睡覺，才不會錯過肝臟修復時間。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

肝是最沉默的器官，也是人體最重要的解毒器官，但生活中許多不良的習慣容易讓肝臟悄悄受損，長期下來不僅會引發脂肪肝、肝炎，嚴重甚至會得到肝癌，一起來看看這些壞習慣你也常做嗎？

#過量飲酒

過量飲酒是最直接傷害肝臟的行為，一時痛快卻給肝臟帶來許多負擔，因酒精經由肝臟代謝，過量飲酒會讓肝細胞不堪負荷，產生發炎與脂肪堆積，進而演變為酒精性脂肪肝或酒精性肝炎。

#熬夜與作息不規律

小心熬的不是夜，而是命，長時間熬夜對肝臟危害很大，因為肝臟修復與排毒的黃金時間為夜間11點至凌晨3點，長期熬夜會影響肝細胞的修復功能，讓肝臟處於過勞狀態。

#過量攝取高油高糖飲食

現代人三餐不定且外食多，高糖分與高脂肪會轉化為肝臟內的脂肪堆積，導致非酒精性脂肪肝，而這種肝病初期沒有明顯症狀，容易被忽視。

#亂服藥物與過度依賴保健品

適量補充保健品是好，但是過量容易引發肝臟危害，特別是來路不明的中草藥或未經醫師指示的止痛藥、退燒藥，都可能造成藥物性肝炎，嚴重時甚至導致急性肝衰竭。

#情緒壓力大與久坐不動

長時間坐在辦公室其實也會間接影響肝功能，中醫認為肝主疏泄，情緒鬱悶易造成肝氣鬱結，加上缺乏運動會減緩肝臟的代謝效率，使毒素累積。