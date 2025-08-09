fb ig video ETtoday search mobile

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

▲TOTO Neorest LS-W／AS-W智慧馬桶。（圖／翻攝TOTO日本官網）

記者蔡惠如／綜合報導

我們知道智慧居家是未來的趨勢，但日本馬桶大廠TOTO已經在裡面了。近期TOTO發表了「Neorest LS-W／AS-W」智慧馬桶，打破一般衛浴設備的概念，提供「掃描便便、分析腸道、同步手機 App、提供生活建議」的高科技服務，讓每天的如廁習慣正式成為主動性的健康管理。

▲TOTO Neorest LS-W／AS-W智慧馬桶。（圖／翻攝TOTO日本官網）

現代高階馬桶早已內建溫水洗淨、暖座、自動除臭與預濕功能，但Neorest LS-W／AS-W最大特點，是內建「便スキャン」功能，每次如廁時可自動分析便便的形狀、顏色與量，並將數據傳送到手機 App。不需按按鈕或手動紀錄，上完廁所數據就會自己進來。這種「無痛型健康管理」，特別適合長輩與高齡者使用，因為他不需操作繁複的APP、也不用學會操作機器，日常如常，健康就能自動跟上。

▲TOTO Neorest LS-W／AS-W智慧馬桶。（圖／翻攝TOTO日本官網）

這項技術的核心是一種「線性感測器」，類似於影印機與條碼掃描器。上廁所時馬桶蓋自動開啟，LED 光束即照射便便，感測器讀取反射光以分析形狀與顏色。因為它不是攝影機，因此只會重建便便圖像，而不拍到紙張或其他內容，保護隱私也減少不適感。

▲TOTO Neorest LS-W／AS-W智慧馬桶。（圖／翻攝TOTO日本官網）

開發工程師表示，為了讓感測器學會正確分類便便，TOTO 團隊實際收集了超過1000筆真實排便資料，並從中建立出7段式形狀分類、3段色澤、3段量的對應標準。在資料不足時，開發成員甚至「自願調整飲食」或服用保健品，真的帶點可愛的瘋狂，團隊還因為簡報裡常出現便便影像，只好「午餐會議禁止播放彩圖」，或改用插畫來代替真實照片。

▲TOTO Neorest LS-W／AS-W智慧馬桶。（圖／翻攝TOTO日本官網）

因應每間廁所的光源狀況不同，為了解決光線干擾問題，他們還加裝光學濾鏡、調整演算法，甚至連掃描器開關時間都要與原本的噴洗功能配合，確保這個「會看便便」的馬桶，不會打擾其他舒適功能的運作。

▲TOTO Neorest LS-W／AS-W智慧馬桶。（圖／翻攝TOTO日本官網）

與馬桶搭配使用的《TOTO Wellness》APP 會自動接收排便資料，並根據便便狀態提供生活建議，像是「今晚吃點蔬菜湯吧」、「你最近可能水喝太少了，補充一下吧」、「保持規律睡眠，有助於腸道運作」等，有助於生活作息不穩定、長期便秘、或慢性腸胃不適的人，介面設計也刻意避免過度年輕化或過度高齡化，字體、操作、圖示都以「所有年齡都能看得懂」為原則。

▲TOTO Neorest LS-W／AS-W智慧馬桶。（圖／翻攝TOTO日本官網）

 未來的智慧家庭，或許可以從這樣一台「會看便便」的馬桶開始，而健康也從你每天最日常的小角落出發。目前該款商品僅限日本販售。

智慧家居, TOTO, 健康管理, 技術創新, 日本

