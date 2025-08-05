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「撒旦5分鐘」讓行動力起飛！擺脫拖延症的5個方法

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

拖延症是很多人都會遇到的狀況，越難做的事情或是對它有恐懼的心理，拖延症會越發嚴重，以下盤點對抗拖延症的5種方法，可以透過這些小細節，讓自己更有效率的完成事情，也不會產生過多的恐懼。

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

1.5秒法則

從有這個想法到啟動去做，應該只給自己5秒的時間，就像是想要出門運動或是打掃，在賴床的時候，應該讓自己倒數5秒，然後馬上去進行，而不是想了又想，遲遲沒有起來執行，這樣就會讓拖延症越來越嚴重。

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

2.撒旦5分鐘

當事件不得不做，但是拖延症又開始發作的時候，就告訴自己「這件事情我只做5分鐘」，比如讀書、運動等等，一開始可能會非常抗拒，當你持續一段時間之後，身體已經開始習慣、專注，就會漸漸地拉長做事的時間，當然就可以避免拖延。

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

3.保持專注

一但開始了某件事的進行，就不要輕易地打斷，並且保持在最佳的狀態，沉浸式的享受過程，比如沖一杯咖啡、讀一本書、寫一篇日記等等，都是必須保持自己在專心的狀況，並且不要隨意切換模式，一下滑手機、一下去裝水等等，讓自己做到一個段落，再轉換不同的狀態。

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

4.先完成、再完美

拖延症的發生，通常不是因為懶惰或是沒有責任心，而是混雜著內疚、焦躁、逃避、害怕不完美等等的情緒，完美主義是止步不前的障礙，跳出完美的陷阱，凡事先行動起來，就成功了一半，沒有啟動，那就沒有完美的可能。

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

5.停止內耗

學習的時候想著玩、玩的時候想著學習，人就是這樣，常常會讓自己深陷在恐懼之中，心猿意馬、內心分散，時間全都浪費在這沒意義的懊悔跟自責當中，要就投入、要就休息，不要讓自己一直處在要做不做的狀態，這樣很容易把時間都浪費掉了。

關鍵字：

拖延症, 拖延, 工作

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