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社群小編必學DeepSeek使用法！優雅回應惡評展現高EQ

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文／李尚龍　圖／達志示意圖、大是文化

模擬網路罵戰，優雅回嗆惡評

面對惡評或網路暴力，很多人容易陷入情緒化，但有時候，溫柔且堅定的回擊能更有效的扭轉局面。透過DeepSeek，你可以將惡評複製貼進提示框，讓AI幫你生成一段既有邏輯又不失風度的回擊，再直接複製貼回去，輕鬆應對網路上的挑釁者。

識別惡評，選擇應對策略

首先，要區分惡評的類型和嚴重程度。惡評通常分為以下3種：

・普通負面評論：表達對產品／觀點的不足或失望，例如「這個產品根本沒用，浪費錢」。
・情緒化指責：帶有較強的情緒，但缺乏具體事實，例如「你的觀點真可笑，別出來丟人現眼」。
・惡意攻擊／網路暴力：涉及人身攻擊或惡意詆毀，例如「你根本不配談論這個話題，閉嘴吧」。

應對策略需要根據惡評類型來選擇幽默的反擊、邏輯性回應，還是堅定的澄清。

DeepSeek,AI,李尚龍,大是文化。（圖／達志示意圖、大是文化提供）

做好準備，開始反擊！

將對方的評論複製到DeepSeek中，並根據你的需求設置提示詞，讓AI生成溫柔而有力的回擊。

範例提示詞 1（溫和邏輯型）：
有人評論：「你的文章寫得很差，一點邏輯都沒有，浪費時間！」請幫我寫一段溫柔但堅定的回覆，解釋我的觀點並邀請對方進一步討論。

生成範例：
感謝你花時間閱讀我的文章，雖然我們看法並不相同，但我非常重視你的意見。如果你有具體的改進建議，我很樂意聽取。畢竟，討論的本質是為了共同進步。

範例提示詞 2（幽默反擊型）：
有人評論：「你寫的內容真的一文不值，誰會花時間看？」請幫我寫一段帶有幽默感但不傷人的回覆。

生成範例：
看來我的文章不僅讓你看完了，還讓你有了抒發情感的機會，這已經是一種價值了吧！不過，如果你有更好的想法，歡迎分享。

範例提示詞 3 （情緒化攻擊型）：
有人惡意評論：「你根本不配談這個話題，閉嘴吧！」請幫我生成一段堅定但理性的回覆。

生成範例：
每個人都有表達自己觀點的權利，而我的立場來自多年的研究和實踐。如果你有不同的見解，我願意聽取，但攻擊無法改變事實。

在DeepSeek 生成的回覆中，如果有部分措辭需要調整，可以直接在提示框中進行調整。
改寫提示詞：用更簡短、直擊重點的方式重寫這段回應，讓它有力但不失禮貌。
改寫後：不同觀點是討論的起點，而不是結束。如果你願意分享具體的意見，我們的討論會更有意義。
複製修改後的回覆內容，貼到評論區。

DeepSeek,AI,李尚龍,大是文化。（圖／達志示意圖、大是文化提供）

複製貼上，溫柔但不退讓

將DeepSeek生成的回覆直接複製貼到評論區，保持溫和但有力的態度。
惡評者：「你的這些觀點根本站不住腳，別浪費別人的時間了。」
生成範例：
感謝你的時間和評論。如果你願意指出具體的問題，我很樂意改正，但空泛的批評無法推動討論。
惡評者：「這篇文章簡直無聊透頂，你寫這種東西有意義嗎？」
生成範例：
也許它並不符合你的興趣，但每個人都有不同的關注點。如果你有不同建議，我很期待聽到。

場景1：個人粉專或社群媒體

當你發表一篇科普文章、生活見解或觀點分析時，可能會遇到負面評論。使用DeepSeek快速生成優雅回擊，不要讓自己陷入無意義的爭論。
提示詞：
某位網友評論：「你的文章完全沒有任何新意，別出來丟人現眼。」請幫我生成一段既幽默又不失禮貌的回覆。
生成範例：
謝謝你的提醒！看來我確實有提高的空間。如果你能提供具體的改進建議，我一定虛心接受。

場景2：產品或品牌遭遇負面回饋

企業面對惡評時需要小心應對，既要維護品牌形象，又不能加劇對立。DeepSeek可以生成具有「公關溫度」的專業回覆。
提示詞：
一位顧客評論：「產品太差勁了，我很後悔買下它。」幫我生成一段既表達歉意又能引導解決問題的客服回覆。
生成範例：
很抱歉聽到您的不滿，您的回饋對我們非常重要。請告訴我們具體的問題，我們將第一時間為您解決，讓您的體驗更好。

透過複製―生成―改寫―貼上這套簡單的操作流程，DeepSeek可以幫助你在面對惡評和網路暴力時，從容應對，溫柔回擊。
無論是個人用戶還是企業品牌，都能利用這項功能，在衝突中保持冷靜，用有溫度、有力道的語言贏得討論的主動權，化解衝突，扭轉局面。


【小撇步】
（1） 明確定出你的語氣需求。根據評論的嚴重程度和場景，選擇「幽默型」、「溫和型」或「邏輯型」回擊風格。
（2）直接複製貼上惡評，節省時間。DeepSeek可以從惡評中自動提取關鍵資訊，生成符合目標的回覆。
（3） 避免陷入情緒化。當面對惡意攻擊時，冷靜應對是最好的策略，DeepSeek會幫你控制語言，讓你在回擊中占據優勢。

【推薦新書】

DeepSeek,AI,李尚龍,大是文化。（圖／達志示意圖、大是文化提供）

書名：DeepSeek快速上手指南

作者：李尚龍

簡介：百萬暢銷書作家、矽谷投資人李尚龍，透過比ChatGPT更適合中文使用者的DeepSeek，從入門、搜索、除錯到寫作，學生、上班族或企業主管一鍵適用。

出版社：大是文化

關鍵字：

DeepSeek, AI, 李尚龍, 大是文化

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