超強抗水防暈！夏季「超持久彩妝」推薦　維持全天完美妝容

記者曾怡嘉 ／綜合報導

夏季高溫炎熱，彩妝最重要的就是「持久度」，不少品牌都推出強調持妝的產品，用法訴求簡單好上手，幫助維持全天候持久妝容，防水抗暈，即便玩水也不怕。

▲Bobbi Brown 超持久炫彩眼影筆，1,300元。

推出14款全新色選，奶油般滑順質地，一抹即顯色服貼，不需技巧打造就可打造深邃眼神。夏季最怕眼妝一不小心就暈成熊貓眼，超持久炫彩眼影筆以獨家鎖色科技搭配高密度顯色粒子，全天候超持久防水抗暈染，即便是流汗玩水都不怕。

▲M·A·C 超持妝柔焦輕粉餅，1,800元。

集結上妝、定妝、補妝三效於一餅，實現無瑕持妝、持色，防水抗汗不卡粉、不結塊，採用亞微米級超細粉末融合保養級成分，粉質輕盈絲滑，不厚重、不卡紋，輕拍上臉即刻柔焦毛孔、隱形瑕疵，外盒設計輕薄好攜帶，任何包款都能塞。

▲LAURA MERCIER 眼頰持妝修容盤，#30 Cannes，1,500元。

延續粉絲喜愛的輕肌漂染頰彩配方，精心調配的色調打造自然柔和、陽光親吻般的溫暖與光澤，貼心的雙色設計，包含霧面修容與帶玫瑰珠光的光澤色調，幫助重現肌膚曬後自然的紅潤，並蘊含超細緻粉體，柔焦無瑕妝效可持久可達 12 小時。

＃同場加映 妝前做足才能讓底妝夠貼膚

▲LANEIGE 超持水光保濕妝前精華，30ml，950元。

融合保濕精華與光感妝前乳的妝前精華，維持前一代的粉紅鑽光礦物粉體，並全面強化升級智慧勻膚貼合科技，並同時具備光感妝前乳的底妝打底功能，幫助後續底妝超服貼，使肌膚散發粉透光澤。