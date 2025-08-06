戀愛總缺乏安全感？「5個方法」教你相信自己值得被愛

▲戀愛中的安全感其實是自己給的。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

在感情中缺乏安全感，總讓一段關係難談出好的結果，之所以如此，往往來自於過去的受傷經驗、自我價值感不足，或對感情過度依賴。想要改變沒安全感的狀態，建議可以從幾個方法下手。

#相信自己值得被愛

不管單身或是有伴，都必須相信即便只有自己也能過得好，你值得被愛，有時間可以培養興趣或是充實自己，不要把幸福完全寄託在對方身上。另外也該學會肯定自己，別因為對方冷淡或是疏離就把問題攬在自己身上。

#不過度索取確認感

有沒有這種經驗，但沒有安全感時，總是容易情緒化要求對方「證明愛你」，但這會讓對方有壓力。不妨可以試試改變方式溫和表達自己感受和需求，等待對方的回應。

#修正過往的創傷經驗

若曾有被背叛的經驗，潛意識容易影響現在的感情，建議可以直球面對過去的創傷，尋求心理諮詢或與可信賴的人傾訴，慢慢修復自己對感情的信任感。

#培養雙方「安全感的默契」

安全感並不是「只靠自己練習」，伴侶的配合也很重要。像是需要另一半如何配合，也可以討論彼此需要安全感的方式。

#降低過度解讀

訓練自己用「事實」看待對方的行為，不讓腦補成為壓力來源。當在感情中感到焦慮的時候，先深呼吸仔細想想這是你的想像還是事實。