夏天必學「清爽綁髮」髮型推薦！快速上手馬尾、丸子頭牢固不怕掉

文／美人圈

夏天正式來臨，實在太熱！尤其中短髮、中長髮，將髮絲放下後會蓋住後頸，一旦流汗，就會黏在脖子上，實在不清爽！以下根據髮質、髮量等不同需求，整理出5款懶人可快速上手的夏天清爽綁髮髮型推薦，且每一款都非常牢固，不怕外出整天、髮型就亂掉。

2025夏天綁髮靈感推薦

1.快速低丸子頭

適合族群：髮量稀少者、髮絲細軟者

髮絲細軟相對禁不起大力的綑綁與固定，可能會使髮絲受傷！選擇視覺看起來寬厚、柔軟的漂亮髮圈，預先套在手腕，接著將髮絲往後整理至低馬尾的位置，並將髮尾全部向上梳整，對摺出一個丸子頭後，將上面的髮絲向下對折，增加丸子頭的份量感，最後用漂亮的髮圈做固定即可，也可額外再用小黑夾固定可能掉落的髮絲。

▲清爽綁髮 。（圖／翻攝自IG）

▲快速低丸子頭。（圖／IG@haru_hairarrenge）

完整教學影片

 
 
 
 
 
 

2.牢固丸子頭

適合族群：髮量豐厚者、頭型較扁者

如果髮量比較多，上一款的綁法可能容易掉！不妨試試這款同樣優雅快速但更牢固的低丸子頭，先綁出公主頭並拉出小丸子、留一點髮尾不收，接著將下半部的所有頭髮（包含剛剛預留的髮尾）綁在一起用第二個髮圈做固定，同樣拉出小丸子，並將髮尾從兩個丸子的中間向上穿過，最後用漂亮的髮圈將所有頭髮綁在一起即可。

▲清爽綁髮 。（圖／翻攝自IG）

▲牢固低丸子頭。（圖／IG@haru_hairarrenge）

完整教學影片

 
 
 
 
 

3.鯊魚夾綁髮

適合族群：髮量豐厚、髮量稀少者、中長髮、頭型較扁者

最牢固且沒有姨感的鯊魚夾綁髮！先綁出低丸子頭，並留下一部分的髮尾並以髮圈做固定，接著在髮圈上半部左右拉開一個洞，將剩餘的髮尾由內部塞進孔洞向上拉出，最後用大一點的造型鯊魚夾即可。

▲清爽綁髮 。（圖／翻攝自IG）

▲鯊魚夾綁髮。（圖／IG@yuca_hair）

完整教學影片

 
 
 
 
 
 
 

4.帽子＋牢固馬尾

適合族群：髮量豐厚者、中長髮

想遮陽、同時綁出牢固髮型，一定要試試這款，太適合外出行程！先綁出耳上位置的公主頭後，戴上帽子並將髮尾穿出後腦杓的帽縫，接著將公主頭的馬尾與其餘髮絲通通綁成整束的馬尾，追求牢固與造型者，甚至可綁出「球感」，每兩指寬處綁一個橡皮筋，並將其中髮束左右拉開，形成球感，最後還可加上喜愛的髮飾點綴，快速、可遮陽，同時牢固又精緻的馬尾就搞定啦！

▲清爽綁髮 。（圖／翻攝自IG）

▲帽子＋牢固馬尾。（圖／IG@hair.arrange_mimi）

完整教學影片

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.帽子＋丸子頭

適合族群：不想黏脖子、中短髮、髮量稀少者

想要更加清爽，丸子頭絕對是救星！先將帽子戴好後，從後腦勺的帽縫中勾出一部分的髮絲、形成圓圈，接著將所有髮絲穿過這個圓圈，髮尾部分則以帽縫為中心繞，完整收束在帽縫的位子，最後用喜歡的髮圈在同個位子固定，就能綁出好看又不易掉的帽子＋丸子頭。

▲清爽綁髮 。（圖／翻攝自IG）

▲帽子＋丸子頭。（圖／IG@hair.arrange_mimi）

完整教學影片

 
 
 
 
 

延伸閱讀

2025「日系短髮造型」10款推薦：小貓短髮、高層次鎖骨髮超修飾臉型！

13款丸子頭綁法教學：羽毛丸子頭、日系麻花包包頭，這款短髮也能綁！

不用燙的短髮造型：15款好整理、清新短髮範本，隨手一撥就好看

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

