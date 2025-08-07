fb ig video ETtoday search mobile

Maje、Sandro秋冬穿搭指南！「皺感托特包」與復古西裝巴黎女孩最愛

>

記者鮑璿安／綜合報導

即將邁入秋冬時節，巴黎品牌 Maje 與 Sandro 分別釋出 2025 秋冬系列，聚焦現代都會女性的多重樣貌，從服裝廓形到配件設計皆展現法式簡約與造型細節兼具的設計語彙。兩大品牌本季同步推出話題包款與核心服飾單品，為秋冬穿搭定義新指標。

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲Maje 本季以「遊走於巴黎與紐約的優雅叛逆」為主題，打造一位穿梭於城市街景的女性形象。（圖／品牌提供）

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲Maje M TOTE 醇紅波爾多TWD18,590 。（圖／品牌提供）

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲網眼塔夫綢背心洋裝TWD11,490 。（圖／品牌提供）

Maje 本季以「遊走於巴黎與紐約的優雅叛逆」為主題，透過飄逸針織、廓形大衣與皮革細節，打造一位穿梭於城市街景的女性形象。招牌單品包含 Oversized 毛呢外套、拼接皮革百褶裙與復古學院風斗篷外套，在材質與結構之間展現剛柔並濟的魅力。配件部分，Maje 主推的「M TOTE 醇紅波爾多包」採用波浪皺感皮革與束口設計，酒紅色調搭配雙提把與抽繩結構，兼顧實用與視覺份量，成為最受矚目的秋冬托特包之一。

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ Maje、Sandro秋冬穿搭指南！ 。（圖／品牌提供）

▲Sandro 則以「Express Yourself」為設計主題，大量運用灰色與奶油黃等復古色系，重新演繹西裝套裝與學院元素。（圖／品牌提供）

Sandro 則以「Express Yourself」為設計主題，強調女性自由詮釋時尚的權利，本季大量運用灰色與奶油黃等復古色系，重新演繹西裝套裝與學院元素，打造既有結構感又具輕盈動感的廓形輪廓。其中，刷毛剪裁西裝外套、高領機能針織與開衩針織洋裝皆為重點品項。包款方面，Sandro 推出的方型小牛皮肩背包以拋光皮革搭配粗鏈條肩帶，融合90年代摩登與當代都會精神，成為派對與日常造型的百搭配件。

關鍵字：

時尚, 秋冬系列, 巴黎品牌, Maje, Sandro

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【又是自動輔助系統】國5坪林段緩衝車遭撞！　駕駛過度依賴科技釀禍

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢 勘災全妝上陣超耐風雨！　盧秀燕公開愛用粉底竟和IU同款 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗 染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面