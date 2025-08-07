Maje、Sandro秋冬穿搭指南！「皺感托特包」與復古西裝巴黎女孩最愛

記者鮑璿安／綜合報導

即將邁入秋冬時節，巴黎品牌 Maje 與 Sandro 分別釋出 2025 秋冬系列，聚焦現代都會女性的多重樣貌，從服裝廓形到配件設計皆展現法式簡約與造型細節兼具的設計語彙。兩大品牌本季同步推出話題包款與核心服飾單品，為秋冬穿搭定義新指標。





▲Maje 本季以「遊走於巴黎與紐約的優雅叛逆」為主題，打造一位穿梭於城市街景的女性形象。（圖／品牌提供）





▲Maje M TOTE 醇紅波爾多TWD18,590 。（圖／品牌提供）





▲網眼塔夫綢背心洋裝TWD11,490 。（圖／品牌提供）

Maje 本季以「遊走於巴黎與紐約的優雅叛逆」為主題，透過飄逸針織、廓形大衣與皮革細節，打造一位穿梭於城市街景的女性形象。招牌單品包含 Oversized 毛呢外套、拼接皮革百褶裙與復古學院風斗篷外套，在材質與結構之間展現剛柔並濟的魅力。配件部分，Maje 主推的「M TOTE 醇紅波爾多包」採用波浪皺感皮革與束口設計，酒紅色調搭配雙提把與抽繩結構，兼顧實用與視覺份量，成為最受矚目的秋冬托特包之一。





▲Sandro 則以「Express Yourself」為設計主題，大量運用灰色與奶油黃等復古色系，重新演繹西裝套裝與學院元素。（圖／品牌提供）

Sandro 則以「Express Yourself」為設計主題，強調女性自由詮釋時尚的權利，本季大量運用灰色與奶油黃等復古色系，重新演繹西裝套裝與學院元素，打造既有結構感又具輕盈動感的廓形輪廓。其中，刷毛剪裁西裝外套、高領機能針織與開衩針織洋裝皆為重點品項。包款方面，Sandro 推出的方型小牛皮肩背包以拋光皮革搭配粗鏈條肩帶，融合90年代摩登與當代都會精神，成為派對與日常造型的百搭配件。