摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉

>

▲▼感情變冷只要一秒！「最無情星座Top 5」揭曉 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲分手快速決絕的不拖泥帶水。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是狠人嗎？有些星座一旦下定決心，就能毫不留戀地轉身離開，彷彿從未付出過感情。他們理性決絕，面對感情或友情的結束時，展現出驚人的狠勁。以下是最「狠心」的星座Top 5，來看看誰最讓人心碎！

#第1名 天蠍座

天蠍外冷內熱，對感情投入極深，但一旦被背叛或覺得不值得，他們就會徹底封鎖對方。他們狠心是因為太重感情，受傷後為了保護自己，天蠍的狠心是帶著報復性與絕對決斷力的。

#第2名 魔羯座

魔羯非常實際，當他們覺得兩人可能不會有未來，就會毫不猶豫地結束一段關係。他們不是不痛，只是更看重長遠的實際利益。當你被分手還困在情緒裡時，他們早就安排好未來的新生活。

▲▼感情變冷只要一秒！「最無情星座Top 5」揭曉 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 水瓶座

水瓶座很需要自己的空間，當一旦覺得這段關係讓他喘不過氣，他會毫不留情地抽離。即使曾經再甜蜜，他們也會不拖泥帶水轉身離開，他們分手後甚至可以馬上恢復朋友模式，彷彿你們兩個當初什麼都不是。

#第4名 雙子座

雙子感情來得快也走得快，當他們熱情不再，他們會消失的讓人措手不及。他們的狠，來自於情緒的轉換速度太快，今天還說愛你，明天卻可以拍拍屁股就離開。

▲▼感情變冷只要一秒！「最無情星座Top 5」揭曉 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第5名 處女座

處女座很有底線，當踩中他們的地雷，他們會不吵不鬧的疏遠關係，開始挑剔你的每一個細節，分手不爭吵也不糾纏，會收拾好情緒斷得很乾淨，既然決定分手就再也不會回頭了。

