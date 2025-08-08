每天工作覺得好厭世？別硬撐了！「5個方法」幫你解套　

▲接受自己的負面想法，利用方法找回工作動力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天早上醒來，想到「又要上班了」，心裡就滿滿的厭世，這種不想上班的感覺，其實很多人都有。這時候別強迫自己硬撐，而是可以用一些溫和有效的方法，幫助自己重新找回動力。

#允許自己有負面情緒

倦怠、甚至討厭工作都是人之常情，不要覺得自己奇怪或是不夠努力，試著先接納這樣的感覺，反而能減少壓力。

#重新整理自己的日常節奏

會有這種負面情緒或許是因為每天總是急急忙忙，導致什麼都做不好，建議早上起床後，可以安排一個小小的「啟動儀式」，像是泡杯喜歡的咖啡、聽一首提振精神的音樂，讓心情從抗拒慢慢轉向穩定。

#找到有成就感小目標

既然每天都得上班，與其渾渾噩噩混時間，不如給自己設立一個容易達到的小目標，像是完成了開會，又或是接到了一個工作機會，這些都可以是自我肯定的來源。

#安排一個假期

如果真的受不了，不妨休個年假或是試著轉換工作內容節奏，給自己一些喘息的空間，不一定要離職，但適當的調整也能避免過度消耗。

#下班做喜歡的事情

你的生活中不是只有工作，可以在下班後安排一些自己真正喜歡的事，比如運動、和朋友相約吃飯逛街，讓生活有期待感，工作就不再是唯一的重心。