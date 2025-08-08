fb ig video ETtoday search mobile

每天工作覺得好厭世？別硬撐了！「5個方法」幫你解套　

>

▲▼工作覺得厭世別硬撐！「5個方法」幫你解套　 。（圖／Unsplash）

▲接受自己的負面想法，利用方法找回工作動力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天早上醒來，想到「又要上班了」，心裡就滿滿的厭世，這種不想上班的感覺，其實很多人都有。這時候別強迫自己硬撐，而是可以用一些溫和有效的方法，幫助自己重新找回動力。

#允許自己有負面情緒

倦怠、甚至討厭工作都是人之常情，不要覺得自己奇怪或是不夠努力，試著先接納這樣的感覺，反而能減少壓力。

▲▼工作覺得厭世別硬撐！「5個方法」幫你解套　 。（圖／Unsplash）

#重新整理自己的日常節奏

會有這種負面情緒或許是因為每天總是急急忙忙，導致什麼都做不好，建議早上起床後，可以安排一個小小的「啟動儀式」，像是泡杯喜歡的咖啡、聽一首提振精神的音樂，讓心情從抗拒慢慢轉向穩定。

#找到有成就感小目標

既然每天都得上班，與其渾渾噩噩混時間，不如給自己設立一個容易達到的小目標，像是完成了開會，又或是接到了一個工作機會，這些都可以是自我肯定的來源。

▲▼工作覺得厭世別硬撐！「5個方法」幫你解套　 。（圖／Unsplash）

#安排一個假期

如果真的受不了，不妨休個年假或是試著轉換工作內容節奏，給自己一些喘息的空間，不一定要離職，但適當的調整也能避免過度消耗。

#下班做喜歡的事情

你的生活中不是只有工作，可以在下班後安排一些自己真正喜歡的事，比如運動、和朋友相約吃飯逛街，讓生活有期待感，工作就不再是唯一的重心。

關鍵字：

工作壓力, 情緒調整, 動力重拾, 生活平衡, 心情管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉

摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 3部刻劃「父子情」的動人電影　在混沌亂世看見父親的辛酸與偉大 染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵 每天工作覺得好厭世？別硬撐了！「5個方法」幫你解套　 抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手EDIFICE纖薄帥錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面