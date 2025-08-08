仕高利達×臺虎「戀愛虎助會」慶七夕　萬豪10周年辦酒展

▲仕高利達×臺虎精釀推七夕活動「戀愛虎助會」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏末不只是啤酒與威士忌的黃金季，8月還有兩場針對不同族群的酒類活動輪番登場。仕高利達蘇格蘭威士忌攜手臺虎精釀，8／9至8／22於臺虎信義舉辦「戀愛虎助會」，以戀愛觀察為主題，結合聯名調酒、情感互動遊戲與DJ派對，為七夕情人節暖身；台北萬豪酒店則在8／30與8／31推出十周年紀念的「時光酒展・珍藏十刻」，集結50大產區的珍稀酒款，以及大師講堂與假日市集讓藏家走逛品飲。

仕高利達與臺虎精釀合作推出「戀愛虎助會」活動，將臺虎信義空間打造成戀愛心境實驗場，限定推出聯名調酒「可”仕”他叫我寶」，以仕高利達威士忌為基底，融合柚子、芒果、蜂蜜與香草風味，並附上一則戀愛解籤餅乾，讓每杯酒都藏有一句情感訊息。凡購買此款調酒並於社群打卡，即可獲得限量50ml的「我等你好酒」手提小酒一瓶。

此外，在8／9與8／15限定兩晚，現場更安排DJ派對，以音樂分別詮釋戀愛的五種心境，搭配燈光營造沉浸氛圍；另設置的「夢醒宣言」高台，則邀請參與者大聲喊出自己的感情領悟或分手金句，讓活動多了情感釋放的趣味。

台北萬豪酒店因應10周年，規劃舉辦「時光酒展．珍藏十刻」酒展，規模涵蓋181家酒廠，展品橫跨法國、義大利、西班牙、紐西蘭、澳洲、阿根廷等15個國家與50大產區，從國際高分酒款到市場絕版珍釀皆可現場試飲。部分酒款更提供限時優惠，包括指定葡萄酒半價、購買香檳贈原廠酒杯等。

每日安排兩場「時光大師講堂」，邀請酒莊代表與專業講師深入介紹經典酒莊與風土文化，如法國波爾多、勃根地的年份精釀，以及紐澳產區的特色白酒與紅酒釀造背景。活動還延伸至中城廣場二樓，舉辦免費入場的假日市集，集結甜點、咖啡、選物與生活品牌，讓參觀者在品酒之餘，也能帶走日常生活的靈感與好物。

