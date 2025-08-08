研究：3年齡點會出現「斷崖式衰老」　加強保養有必要

fb ig video ETtoday search mobile

▲假性老態,抗老,保養。（圖／pexels）

▲幾個年齡關鍵點，會因為身體機制出現較大的外在與健康變化。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年齡越來越大，會發現自己減肥越來越不容易，肌膚狀態也跟年輕差很多，有研究顯示，在生長過程中，在3個年齡帶會出現「衰老波峰」，第一個波峰會出現的時間落在30歲代，那時在顏值的滑落程度會很有感，之後2個波峰則落在60歲代跟70歲代。

▲假性老態,抗老,保養。（圖／pexels）

2019年發表在《自然醫學》雜誌上的一項研究，內容分析4263名年齡層在18歲至95歲的受試者，其內含有的2925種血漿蛋白質，發現它們與年齡增長，呈現出非線性的變化，人的一生會有幾個衰老波峰，他們不像是緩慢的下降，而是呈現較為直線狀的斷崖式衰老，意即在那3個年齡帶，許多人會「有感」於自己變老了。

首個衰老波峰會出現在34歲，在這個波峰段對於顏值的感受最深，研究認為是因為參與結構途徑的蛋白質大幅下調，像是細胞外基質相關的蛋白質大量減少，白話一點就是膠原蛋白大量流失，臉上笑肌開始消失，皮膚出現鬆弛，也失去了彈性跟光澤。

▲▼保養不成反毀容的「3大誤區 」。（圖／Unsplash、Pexels）

接下來兩個衰老波峰則是出現在60歲與78歲，這兩階段主要有感的是「健康」部分，60歲時在激素活性、結合功能和血液通路變化劇烈，78歲時的血液通路與骨骼形態則會有大量障礙出現，垃圾蛋白增加太多，會阻止神經傳導，不但會讓內臟快速衰老，也會增加罹患阿茲海默症與心血管疾病的風險。

▲女性,夕陽,單身,日落,散步。（圖／unsplash）

對此我們在34歲後要有意識的延緩衰老，包括控制血糖、血脂與血壓，別再想說那是老年才要注重的事了，此外還需要養成運動習慣，因為運動不僅是減肥用，同時也可以鍛鍊大腦、促進血液循環，把更多的氧氣和血液運送到大腦中，也可以刺激大腦分泌如血清素和多巴胺等有益的化學物質，平穩情緒、注意力和記憶力。建議每天進行30分鐘以上的中度有氧運動，每周五到七天。

▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

最後「終身學習」是必要的心態，不是只有小孩需要感統刺激，在每個人生階段都必須接觸新事物，保持新的學習或體驗習慣，不但能讓生活更豐富，也能刺激大腦連結，避免失智，安排一場棋局、讀一本新書、學一種新樂器，都有助於心智活躍，在每個人生階段都很有幫助。

衰老, 健康, 抗衰老, 年齡, 外貌

