想要皮膚變漂亮？學學日本年輕人流行的「腸活保養法」，瘦身＋養膚一次搞定！

▲八木莉可子。（圖／取自rikakoyagi_official IG，下同）

圖文／CTWANT

在日本「腸活保養法」早已不是養生族專利，而是年輕人之間流行的新流行趨勢！大家開始意識到漂亮的肌膚、輕盈的身材、穩定的情緒，其實都和腸道健康息息相關。日本女生們不再單純追求減肥，而是透過「養腸」從內而外變美。今天就整理出幾個讓腸道活起來的日常方法，讓你也能跟上這股風潮。

腸活保養法：每天固定時間起床、吃飯

腸道就像一個需要規律作息的工廠，固定時間起床與用餐，可以幫助消化系統形成「生物時鐘」，讓腸道蠕動更有效率，減少便秘或脹氣問題，另外白米飯可以用糙米飯或者五穀飯來取代。

想要皮膚變漂亮？學學日本年輕人流行的「腸活保養法」，瘦身＋養膚一次搞定！

腸活保養法：早餐一定要吃

日本年輕人相信「早餐是喚醒腸道的第一步」，不吃早餐會讓腸道蠕動變慢。簡單卻富含膳食纖維的「味噌豆腐海菜湯」就能讓腸道快速甦醒，或者是吃燕麥水果優格碗。

腸活保養法：高纖蔬果天天有

膳食纖維是腸道的「清道夫」，能幫助廢物排出、維持腸道菌群平衡。像是菠菜、地瓜、蘋果、香蕉都是日本女生日常必備的「腸活食物」。

 想要皮膚變漂亮？學學日本年輕人流行的「腸活保養法」，瘦身＋養膚一次搞定！

腸活保養法：多補充發酵食品

發酵食品是日本腸活文化的靈魂！味噌、納豆、優格、泡菜富含益生菌，可以改善腸道環境、提升免疫力，還能讓膚況更穩定。

腸活保養法：水分絕不能少

每天喝足1500－2000ml的水，能軟化糞便、促進腸道蠕動，避免宿便問題，腸道會影響氣色以及皮膚，所以養好腸道健康自然會亮皮膚亮起來。日本女生常會帶保溫瓶裝溫水，邊上班邊喝，對腸道更溫和。

 想要皮膚變漂亮？學學日本年輕人流行的「腸活保養法」，瘦身＋養膚一次搞定！

腸活保養法：運動＋腹部按摩

運動能刺激腸道蠕動，日本流行的「腸活瑜伽」和「腹部按摩」更是人氣方法，簡單幾個動作就能讓腸道活動起來，改善氣色與精神狀態。

腸活保養法：減少壓力

平時可每天安排半小時來進行冥想、深呼吸或者做瑜伽來減壓。心理健康也會影響腸道健康，積極的心態有助於維持腸道功能。

想要皮膚變漂亮？學學日本年輕人流行的「腸活保養法」，瘦身＋養膚一次搞定！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

