韓妞皮膚不是天生好！靠3個保養習慣養成人人稱羨的神級膚質

▲韓妞保養習慣。（圖／取自2ppi IG）

圖文／CTWANT

韓妞素顏也能亮到讓人羨慕，並不是天生膚質完美，而是靠一套「長效奢養＋日常修護＋夜間急救」的保養習慣，讓肌膚隨時維持在最佳狀態。

韓妞保養習慣一：定期「奢養肌膚」才是高效保養的關鍵

韓妞的亮白澎潤肌，靠的不是天生，而是把「奢養肌膚」當成生活日常！雪花秀新登場的極致臻秀能量修護安瓶，就是專為肌膚設計的一套四週進化療程，不同於一般單瓶精華，它是一次四支安瓶組合，每一支都負責不同任務，像是在幫肌膚安排週週進補的養成計劃。

▲雪花秀極致臻秀能量修護安瓶15ml x4／18,000元。（圖／吳雅鈴攝）

▲使用方式很簡單，只要將安瓶放入管身中，以扭轉方式就能開合按壓。（圖／吳雅鈴攝）

一開始，第一週的安瓶會先幫肌膚「打地基」，透過白蔘酵素溫和淨化與保濕循環，讓臉在進入修護週期前先回到穩定狀態；第二週則利用肌因雙微囊科技更進一步活化膠原、賦予澎潤彈性；到了第三週，重點放在人蔘果萃的緊緻拉提，讓鬆垮、沒精神的線條重新被撐起來；最後第四週，就是把修護成果牢牢鎖住，以人蔘籽微囊幫助肌膚維持彈性與年輕感，讓整體狀態不只是「短暫好看」，而是能長時間續航。

▲有著不同質地、不同作用的4款安瓶，依序使用便可為肌膚補充每週所需能量。（圖／吳雅鈴攝）



而也因為這套療程效果很有感，專家更建議以「週期性」方式使用：像是每一季、或半年一次，讓肌膚獲得密集進補；如果遇到重大場合或肌膚狀態急需救援時，這套安瓶療程更是快速回神的秘密武器，就像幫肌膚做了一次頂級修護課程，養出所謂的「無齡感美肌」。

▲如醫美療程般顯著卻不具侵入性的變美方式，就靠雪花秀這款頂級安瓶幫你達成心願！（圖／吳雅鈴攝）



韓妞保養習慣二：愛熬夜也要讓肌膚「睡飽覺」！

晚睡不代表肌膚就得認命暗沉！LANEIGE今年把經典的「睡美人晚安面膜」整個大升級，保養力可說是翻倍進化！這次升級最大的亮點，就是加入了睡美人超修護鎖水科技™和活性滲透保濕科技兩大專利技術，敷上就像替肌膚開啟深度睡眠模式，就算只睡4小時，起床照樣水潤飽滿得像睡滿8小時；另外連質地和成分也全面優化，像是三重玻尿酸、牡丹膠原蛋白、積雪草修護複合物…全都依照不同膚況精準添加，真正做到「一敷多效」，連香味都換上更放鬆的調性，睡前用起來不只舒服，還很療癒。

▲全球平均每12秒就賣出一瓶的睡美人晚安面膜，今年迎來重磅升級！（圖／品牌提供）



此回升級也同步推出三種不同功效版本，完全照顧到各種膚況的晚安需求。日常乾荒缺水的人，推薦入手#超能亮，敷完肌膚像喝飽水一樣透亮服貼；熬夜後臉垮垮沒彈力，交給#粉澎潤補回膠原蛋白，睡一晚彈回少女感；如果妳屬於敏弱不穩型膚質，絕對要認識#超修護，專為泛紅不穩定肌打造，無香精設計、敷完隔天臉摸起來明顯安定柔軟。這三款不只讓妳選膚況，更像選睡前心情，養出好膚質的同時，也給自己最療癒的夜晚Ending。

▲LANEIGE超能亮睡美人晚安面膜70ml／1,100元。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE粉澎潤睡美人晚安面膜60ml／1,250元。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE超修護睡美人晚安面膜60ml／1,150元。（圖／品牌提供）

韓妞保養習慣三：不能忽視眼周保養，關鍵就是「早點救」！

眼周細紋、黑眼圈、泡泡眼最容易洩漏疲態，韓妞從來不等到問題嚴重才補救！這次巴黎萊雅新推出的冰熨斗MAX，根本是居家亮眼神器！它採用醫療級金屬冰熨頭設計，擦的同時能瞬降3°C，馬上舒緩眼周壓力之外，還搭配突破性成分的普拉斯鏈PRO MAX和MAX水光玻尿酸、亮眼植萃配方，能幫助眼周補水澎潤，淡化疲態感，讓眼神看起來清爽有神，隔天拍照也不怕被說沒精神。

▲巴黎萊雅冰熨斗MAX 30ml／1,539元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）



如果想要更進階的無針撫紋保養，其實可以把冰熨斗MAX和紫熨斗MAX組成「1+1無痕搭檔」！專攻全臉紋路的紫熨斗MAX，像是抬頭紋、法令紋、表情紋，長期用下來就像幫肌膚打了隱形支架；冰熨斗MAX則是專責眼周，擊退黑眼圈、細紋、淚溝。兩支同時使用，等於在家就能做一套無針保養療程，難怪被韓妞稱作「熨斗家族」，用過再也回不去。

▲以巴黎萊雅紫熨斗MAX搭配冰熨斗MAX，不管是臉部紋路或眼周疲態都能一次解決。（圖／吳雅鈴攝）



延伸閱讀

▸ 仙塔律師遭爆「收富商4千萬」親密貼臉 反擊爆料者身份：蕩婦羞辱

▸ 他上班最愛「滿身刺青客人」 一票行業員工狂讚：越大尾越客氣

▸ 原始連結