試開箱／小眾但好用的美妝單品！連LV集團都被收服

記者李薇／台北報導、攝影

現代人買東西都喜歡先查評價，害怕自己踩雷，但其實很多小眾品牌也會有好用的寶藏商品，即使沒有大品牌的聲量與討論度，也能專注在創始的初衷，有個性與特色，很值得讓人推薦。

＃AHRES 梅炭淨膚卸妝膏，90g、售價1100元

2022年才剛剛在東京表參道創立的AHRES算是美妝界的新生代，據說一上市就很快被LVMH集團看中，可要知道旗下可是有DIOR、嬌蘭等奢華美妝大牌，這麼快就決定予以助力，應該是不簡單！果然，嘗試了日本最熱賣的梅炭淨膚卸妝膏之後，真的佩服其質地跟精緻的設計細節。

跟很多日本品牌一樣，AHRES也是從當地原料為出發，選擇了紀州和歌山縣的頂級南高梅，把梅子果核炭化加入卸妝高中，本來以為應該會有顆粒或是梅子的香味，但其實並沒有，比起多數油基底的卸妝膏，它反而很像是凝膠融化在臉上，沒有膩感，更像果凍，加上梅炭的油脂吸附力，連防水眼線跟睫毛膏都能一次洗淨，即使沖水乳化完，臉也不油不乾，非常好用。

另外一個細節，就是卸妝膏的刮勺往往都是開封即不見，永遠都是要到卸妝最後一刻才要找半天，但AHRES直接把它設計在蓋子內部，一壓就可以卡住，為下次卸妝提供乾淨、無痛的細節，讓人不得不佩服。

＃La CASTA蕾珂詩 沙龍級精油洗髮精－35柔亮潤澤，300ml、售價820元

源自日本頂級沙龍美髮品牌的蕾珂詩其實在台灣不是很知名的大廠，當初我收到這系列的時候，也是第一次接觸，但沒想到用過之後就愛上，甚至還特別去日本找看看在哪裡有賣（最後發現在日本有幾美妝Cosme Kitchen可以找到），可想而知有多喜歡。

比起一般的洗頭產品，蕾珂詩的洗髮精味道是很天然的草本香氣，個人覺得洗起來很療癒，在家也有去SPA的錯覺，泡沫非常細緻，而且用量不需太多，畢竟以幾乎每天都要洗頭的人，本來以為300ml應該很快就用完了，沒想到意外撐了很久，加上及腰的長髮，最怕就是頭髪洗完糾結的問題，但這一支幾乎不需要潤絲護髮，就可以讓髮絲柔順，即使吹乾過程不用髮油也不打結，省下不少養護的時間，可以說是一瓶搞定，是懶人最愛。

＃BY TERRY 玫瑰潤唇霜，12ml、售價2100元

以前對BY TERRY的印象就是彩妝蠻厲害，對保養比較沒有深入研究，因為常常要試色，基本上都是要用到凡士林才覺得夠力，一般護唇膏幾乎難以有感；一次機會剛好發現這款潤唇霜有小罐裝，想著凡士林用太膩就買看看，沒想到用過成主顧，很像是唇膜的濃郁度一點點就可以滋潤雙唇，即使只有晚上厚敷，隔天一整天也不會覺得乾，不用一直補擦真的方便很多，重點是它馥郁的玫瑰香味還蠻好聞，缺點就是自己要配支唇刷會比較好挖、衛生。