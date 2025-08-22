亮珠寶／七夕甜蜜粉紅珠寶傳情　劉詩詩戴好運流轉項鍊甜笑

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Qeelin全球品牌代言人劉詩詩佩戴全新Wulu Eternity項鍊。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

8月29日七夕情人節即將來臨，各家珠寶品牌已備妥甜美粉紅色系珠寶，傳遞幸福甜蜜之情。華人珠寶品牌Qeelin由代言人劉詩詩演繹 Wulu Eternity 系列新款項鍊，吊墜上縱向排列的6顆象徵「福轉運來」立體 葫蘆圖案，各鑲嵌鑽石或品牌 專屬粉色 HyCeram® 陶瓷，令人驚喜的是輕輕一轉圓環轉動，源源不絕的好運隨之流轉，獻上無限祝福。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Qeelin結合美鑽與專屬粉色 HyCeram® 陶瓷的Wulu Eternity項鍊。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）則藉由勿忘我Forget-Me-Not 系列珠寶傳情，六瓣花型設計呼應「勿忘我」花語彼此珍惜的深刻意義，每件作品以圓形明亮式、水滴型與馬眼型切工的藍寶石、粉紅藍寶石、紅寶石與鑽石相互交織，將花朵之美化為永恆。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓勿忘我Forget-Me-Not系列粉紅藍寶石鑽石墜鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

Tiffany & Co.則從1883年為一對恩愛夫婦設計的一枚黃金掛鎖胸針獲得啟發，打造掛鎖造型的Lock系列珠寶鎖住幸福，品牌特別呈現大中華區首賣粉色藍寶石小型款項鍊，簡約鎖形點綴一顆粉色藍寶石吸睛。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock系列玫瑰K金鑲嵌粉紅藍寶石項鍊小型款。（圖／Tiffany提供）

裝飾粉紅寶石為珠寶增添甜蜜氣息，蕭邦（Chopard）Happy Diamonds系列也結合此概念，打造兩端都是愛心的開放式手環，一端鑽石愛心內有標誌性的滑動鑽石，另一端則鑲嵌淡粉色心形藍寶石，展現浪漫風格；若另一半偏愛低調簡約設計，Boucheron以蛇首為靈感的水滴形珠寶Serpent Bohème推出粉紅石英款式，無論是單墜項鍊或戒指都流露溫柔氣息，精緻設計完美融入日常穿搭。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Diamonds系列鑲嵌1顆心形淡粉色藍寶石手環。（圖／蕭邦提供）

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème 粉紅石英項鍊。（圖／Boucheron提供）

