fb ig video ETtoday search mobile

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

>

星座。（圖／netflixkr IG）

▲「內耗型人格」特點。（圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／ 綜合報導

在壓力高漲、節奏快速的現代生活中，越來越多人陷入「內耗型人格」的循環。這種人格特質不像外向型或內向型那樣明顯，但卻深深影響著一個人的情緒與行動力。內耗不是無能，而是一種過度自我對話、深陷負面循環的心理狀態，若你總覺得自己「太容易累、太容易想太多」，來看看你是否也中了以下 5 個特點！

1. 過度反思，想太多反而綁住自己

內耗型人格最顯著的特徵就是——思緒永遠轉不停，他們常常在做完一件事後不停反思：「我剛剛是不是說錯話？」「這樣做別人會不會不高興？」即使沒人責備，他們也會自我責難，長時間處於焦慮與懊悔中。

2. 情緒敏感，容易自責

這類型的人對環境與人際關係的變化極為敏感，別人的一句話、一個表情，都可能被他們過度解讀為「是不是我做錯了什麼」。一旦情緒低落，就會進一步責怪自己、否定自己，情緒也因此起伏不定。

3. 決策拖延，害怕做錯選擇

內耗人格常常在做決定時猶豫不決，即使是小事如「晚餐吃什麼」也能內心掙扎半天。他們不是沒有想法，而是擔心每一個選擇背後可能導致的後果，因此遲遲無法行動，甚至錯失良機。

4. 自我懷疑，對能力沒自信

即使客觀上表現良好，他們仍容易懷疑自己是否配得上肯定。「我只是運氣好」、「其實我沒有那麼厲害」是他們常見的內心聲音。這種低自我價值感會阻礙他們嘗試新事物或爭取更好的機會。

5. 壓力內化，不善釋放情緒

與其向他人傾訴，內耗型人格更常選擇「自己扛」，他們不習慣向外界求助，總認為情緒是自己的責任，久而久之積壓的壓力可能引發焦慮、失眠甚至身體症狀。

關鍵字：

心理健康, 內耗型, 人格特質, 壓力, 情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

通緝犯遭狙擊「身中5槍慘死」　兇手開BMW逃逸畫面曝

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 瘦身族、糖尿病什麼都不能吃？營養師親測「進食順序」超關鍵 本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光 35歲是人生轉折點　5個壞習慣不改會拖累下半場 最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面