你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

記者鮑璿安／ 綜合報導

在壓力高漲、節奏快速的現代生活中，越來越多人陷入「內耗型人格」的循環。這種人格特質不像外向型或內向型那樣明顯，但卻深深影響著一個人的情緒與行動力。內耗不是無能，而是一種過度自我對話、深陷負面循環的心理狀態，若你總覺得自己「太容易累、太容易想太多」，來看看你是否也中了以下 5 個特點！

1. 過度反思，想太多反而綁住自己

內耗型人格最顯著的特徵就是——思緒永遠轉不停，他們常常在做完一件事後不停反思：「我剛剛是不是說錯話？」「這樣做別人會不會不高興？」即使沒人責備，他們也會自我責難，長時間處於焦慮與懊悔中。

2. 情緒敏感，容易自責

這類型的人對環境與人際關係的變化極為敏感，別人的一句話、一個表情，都可能被他們過度解讀為「是不是我做錯了什麼」。一旦情緒低落，就會進一步責怪自己、否定自己，情緒也因此起伏不定。

3. 決策拖延，害怕做錯選擇

內耗人格常常在做決定時猶豫不決，即使是小事如「晚餐吃什麼」也能內心掙扎半天。他們不是沒有想法，而是擔心每一個選擇背後可能導致的後果，因此遲遲無法行動，甚至錯失良機。

4. 自我懷疑，對能力沒自信

即使客觀上表現良好，他們仍容易懷疑自己是否配得上肯定。「我只是運氣好」、「其實我沒有那麼厲害」是他們常見的內心聲音。這種低自我價值感會阻礙他們嘗試新事物或爭取更好的機會。

5. 壓力內化，不善釋放情緒

與其向他人傾訴，內耗型人格更常選擇「自己扛」，他們不習慣向外界求助，總認為情緒是自己的責任，久而久之積壓的壓力可能引發焦慮、失眠甚至身體症狀。