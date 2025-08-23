把握瑣碎時間的Me Time！只有一分鐘的療癒也能重整再出發

文／人物誌

生活忙啊忙、轉啊轉，日復一日過著暈頭轉向的生活：在家庭裡，為了家人付出、在工作上，為了績效努力，維持日常的運作之餘，不是整天下來只想躺平，就是常常感覺全身都被掏空。

長時間的無條件給予，往往會忘了回頭看看自己，直接把個人的需求都擺在最後面，導致越來越多人出現身心失衡的問題。

Me Time一詞的出現，正是要提醒身處於高壓世代的你我，無論有多忙碌、多繁亂，每天都要撥出一點點與自己相處的時間，做些喜歡的事情，達到一定的放鬆或舒壓。而在這難得的片刻，要怎麼做、做什麼？如何安排、如何分配？才能使Me Time的效果在最高值呢？

謹記重質不重量的道理



所謂的Me Time，顧名思義就是與自己相處的個人時光，透過這樣的獨處，讓疲勞的身心能夠獲得某種程度的修復。

至於時間的多寡，一方面得衡量是否會影響其他例行事務、另一方面則取決於自我的內在需求。不過，與其花心思只為擠出更多Me Time，不如先把「品質」顧好！如果是為了有更多自己的時間，就快速完成工作、快速吃飯、快速洗澡，卻也因為這些「快速」增加出錯率，或者更累，就顯得有些本末倒置了。

▲Me Time顧名思義就是與自己相處的個人時光。（圖／pexels@Min An）

反觀，用真正空閒的時間做喜歡的事，著實享受真正Me Time，才是進行自我療癒的目的。例如，上班前10分鐘配上一杯咖啡，靜心閱讀一本喜歡的書；洗澡時輕輕哼上一首喜歡的歌，使身心確實獲得一定程度的修復。

善用寶貴的通勤時間



在匆忙的工商時代，我們早已習慣手機不離身，即便有空檔，第一件事就是拿起手機，回客戶訊息、逛社群網購、看影片或小說......一眨眼時間就過了，完全沒有休息到。最明顯的，莫過於在通勤時，一大半以上的人都在滑手機，很少是在做其他的事情。

當然，並非使用3C就不能放鬆，只是用久了也容易出現眼睛疲勞、肩頸痠痛的毛病。再者，因為通勤通常都只有自己，相對地很適合打造Me Time時光，或許可以重拾書本、聆聽音樂或Podcast、閉目養神，都是非常好的休息，用於上班前、下班後的情緒轉移都很不錯。

▲通勤時間遠離手機很適合打造Me Time時光。（圖／pexels@Sóc Năng Động）

實踐睡前的一分鐘冥想

假如真的完全抓不出時間，每天忙到最後一刻只想躺平的話，睡前的冥想就會是個好時機。

花個一分鐘到五分鐘，閉上眼睛回想整天下來，做過哪些事、說過哪些話，心平靜氣地用另一個人的角度，試著內省。另一種方式是，想像某些天馬行空、和自己不相干的事物，隨著思緒任意飄盪，保持心情的愉悅；不管是哪種方法，目的皆是在讓心靈更平穩，進一步了解自己、熟識內在的需求。

Me Time的內容沒有標準答案，也沒有人能告訴我們要怎麼執行，必須靠一次次的嘗試與碰撞，將興趣再放大、將自我再提升，慢慢地、漸進式地，往更理解自己的路上邁進。學習享受Me Time，重整後的明天又是嶄新的開始。

