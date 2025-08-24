fb ig video ETtoday search mobile

台東夜生活不無聊！無菜單神秘酒吧、老派浪漫咖啡廳4個好去處

文／人物誌

很多人可能覺得，臺東到了晚上就沒地方去。以前或許是這樣，不過這幾年臺東的夜生活真的越來越好玩！從深夜咖啡廳、神秘酒吧到音樂餐廳，每間新店都各具特色，不僅在地人喜歡，更能為旅人創造專屬回憶！

編輯今天推薦的4個臺東深夜好去處，一定要收藏起來！來臺東旅遊，晚上也能玩得很精彩！

吧蟲｜無菜單神祕酒吧

吧蟲是間很神祕的「無菜單」酒吧，門口幾乎看不出來這藏有營業中的店，一不小心就會錯過！它是調酒師蔡懷之（Johnny）返鄉開的低調祕密基地。他曾在國際調酒賽奪冠，店內的調酒都是用在地食材研發，最特別的是沒有菜單，調酒師會根據客人的喜好調配，是很有趣的體驗！

▲吧蟲是間很神祕的無菜單酒吧。（圖／chou___jenny2.0）

這裡的氛圍也很棒，外場是露天座位，有一大片草皮，可以一邊喝酒一邊看星星。而走入店內彷彿進到另個奇幻宇宙，古董家具、懷舊佈置、高質感調酒，完全就像電影場景一樣。晚上非常適合來這享受一杯帶有在地味道的創意調酒。

哪卡西｜復古酒吧X Live band

哪卡西是一間新開、充滿活力的酒吧。主打復古風氛圍，非常適合朋友小聚或熱愛現場音樂的夜貓族。假日有Live Band駐唱，氣氛很棒，輕鬆又愜意，是許多年輕人週末最期待的時刻。

▲哪卡西是一間新開、充滿活力的酒吧。（圖／chou___jenny2.0）

非駐唱時段，客人也可以點歌歡唱，就像即興音樂派對那樣，不只可以感受臺東人的天然High ，還可以聽到很多隱藏版的臺東好聲音！如果你是喜歡有互動、有靈魂、有聲音的夜生活，絕對不能錯過哪卡西！

珈琲小美｜專屬深夜的老派浪漫

珈琲小美是臺東少數開到深夜的咖啡廳。位在市區，外觀是樸實低調的老宅，沒有顯眼的招牌，初次來訪可能需要找一下。

▲珈琲小美是臺東少數開到深夜的咖啡廳。（圖／chou___jenny2.0）

從裝潢風格到餐點飲品，珈琲小美都給人用心的感覺。店內還保存了很多老物件，一瞬間會以為回到阿嬤家，那樣舒適自在的親切感，是來到這能體會到的輕鬆感。餐點部分也很加分，不管是飲品或是甜點都在水準之上。平靜的夜晚，最適合來這裡感受一下特別的老派浪漫。

星星部落｜最美星空夜景餐廳

星星部落不只是臺東人最常去的地方，也是許多遊客來臺東必去的景點之一。雖然在山上，但離市區不算太遠，有交通工具的話，想來這不會太困難。從高處俯瞰整片臺東夜景，是星星部落最吸引人的地方。

▲星星部落是許多遊客來臺東必去的景點之一。（圖／chou___jenny2.0）

店內既有室內座位，也有室外草原和平臺空間。夜幕降臨時，每桌都可自取煤油燈，配上點點燈火的夜景之美，就像置身在夢幻星空下。店內低消很親民，不限用餐時間，還能點飲料、泡麵、炸物等輕食。天氣不錯時，最適合來這度過浪漫夜晚。

這次推薦的四個地方，都是很值得一訪的店。臺東的夜生活隨著年輕人返鄉，已變得越來越熱鬧了。從懷舊咖啡廳到神秘酒吧，現在還有Live Band樂團，能好好享受專屬於臺東的夜生活！相信待在臺東的夜晚，一定是多采多姿。

東部渡假首選小鎮：台東成功咖啡廳｜純白屋 X 椰子樹，還有熱門網美階梯

台東 4 間隱藏版美食：超美漸層水果珍奶、創意客家無菜單，還有山中必吃懷舊釋迦冰

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

