初秋的「一人約會」提案　不找朋友，5種幫自己度過低潮期的方法

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

▲一個人的小約會也可以很有儀式感。（圖／PAKUTASO、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

最近總是無法快樂起來，或是一直覺得自己處於低潮、生活無趣？初秋的台灣依然陽光明亮，氣溫雖高但少了盛夏的酷熱，正是出遊與野餐的好時節。如果你不想約朋友，也不想安排複雜的社交，不妨把自己當成唯一的約會對象，試試以下幾種一人行程，讓生活多一點儀式感。

▲正妹,女友,小紅帽,雙馬尾,野餐,女店員,郊遊。（圖／PAKUTASO）

帶一本書和甜點去公園
挑選喜歡的甜點店，買一塊蛋糕或一杯冰飲，帶到附近的公園或河濱。找一張長椅坐下，把甜點和書攤開，享受午後的陽光和徐徐涼風。為自己準備一個小野餐墊或隨身音樂，更能營造獨處的氛圍。吃到一半可以停下來寫寫筆記，記錄此刻的心情，讓這段時光成為專屬於自己的「小日記篇章」。 

▲幸運,好運,女孩,野餐,快樂,開心,花。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

逛花市，替房間換上初秋氛圍
秋天的花市多了橘紅、黃白的色彩，買上一把小菊花、向日葵，或是一盆草本植物，帶回家插在玻璃瓶裡。整理花材的過程就像一次靜心儀式，能讓人專注在當下。擺設好後，拍幾張照片留念，或配上一杯紅茶，讓房間多了季節感，也讓自己多了一個值得回想的片刻。

騎腳踏車探索新路線
不必跑遠，從熟悉的街區開始，挑一條平常不會走的巷弄或河濱自行車道，當一回自己的觀光客。沿途可能遇到新開的咖啡館，或是一片被夕陽照亮的田野。為這趟旅程準備耳機，聽一張專屬「探險歌單」，或者帶著拍立得、手機拍下路上的小發現，把探索變成一場帶有紀念意義的儀式。

▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

安排一場專屬野餐
準備一塊桌布、一盒便當或幾樣零食，帶到河濱或郊區草地。就算只有自己，也能擺得隆重：用木盤擺水果，帶一本雜誌或喜歡的音樂播放器，甚至為餐點加上花草小擺飾。傍晚天氣轉涼時，蓋上薄毯，慢慢享受一人時光。為自己拍下幾張照片，記錄「我曾經好好款待自己」的證明。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

音樂陪伴的清掃時光
如果不想出門，也能在家安排一場「室內約會」。打開窗戶，讓微風和陽光灑進來，放上最喜歡的歌單，從輕快的爵士到熟悉的流行樂，讓音樂取代外界的喧囂。過程中可以準備一杯熱茶或冰飲，讓自己在休息時也有小小獎勵。當灰塵被陽光照亮、空間逐漸恢復光澤，心境也會跟著重整。 

放空, 療癒, 初秋, 自我療癒, 心靈

