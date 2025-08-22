fb ig video ETtoday search mobile

就要獨一無二！不容錯過的小眾精緻美香　絕對是七夕贈禮首選

>

記者李薇／台北報導、攝影

有些人就喜歡跟別人不一樣，展現個人獨特魅力，遇到這樣的對象，不知道怎麼才能在七夕攻略對方的心？這篇就囊括多款小眾品牌的香氣，懂得人都知道它的香氣不容小覷，而且用過都回不去。

＃Diptyque 肌膚之華淡香水，100ml、售價5500元

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

在2018年誕生的肌膚之華淡香精，一直都是Diptyque眾多香氣中的熱賣前三，以希臘神話公主賽姬Psyche與維納斯兒子愛神邱比特的故事為靈感，運用鳶尾花、麝香帶出情人間肌膚相親的曖昧瞬間，迎接品牌50周年將此款香氣設計出全新的淡香水，融合粉紅胡椒與柑橘氣息，為整體香調更顯清麗層次。即日起在台北101形象旗艦店與高雄漢神巨蛋旗艦店也有專屬刻字服務，為彼此戀情紀錄珍貴瞬間。

＃LOEWE 迷你香氛禮盒，7mlx5、售價3365元

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

從「彩虹植物學」為啟發，從大自然中獲得靈感，打造出9大系列香氣，2025年更首度集結最熱賣的5支香水，打造出別具風格的迷你香氛禮盒，囊括：001女士淡香精、001男士淡香精、奇蹟天光淡香水、黑色圓舞曲淡香精與獨奏宣言女士淡香精，超可愛的7ml迷你瓶身，把50ml常態包裝1：1縮小還原，連木質香水蓋上都印有經典LOGO花型，每一個細節都精緻到位。

＃Maison Margiela 無盡夏日淡香水，100ml、售價5600元

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,LOEWE,Maison Margiela,香水,七夕,禮盒,送禮。（圖／記者李薇攝）

Maison Margiela無疑是近年備受關注的品牌，甚至在日本@COSME排行榜蟬聯多次冠軍，打敗眾多香水，可見其魅力不容忽視，2025年全新打造的無盡夏日淡香水更創新研發出氣泡香調，把義式傍晚微醺時光「Aperitivo」的餐前酒用香材呈現，苦橙、伯爵茶、岩蘭草等層層堆砌，就像是陽光灑落地中海，浪花激起的泡沫般，充滿清爽涼意又帶有空氣尾韻。即日起至香氛專門店消費滿6900元，即可獲得超有趣的限定手機支架、情人節限定紙袋以及禮盒包裝服務。


關鍵字：

Diptyque, LOEWE, Maison Margiela, 香水, 七夕, 禮盒, 送禮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 凱特布蘭琪成為UNIQLO大使！奧斯卡影后愛平價時尚　穿簡約襯衫超有氣場 最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面