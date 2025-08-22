就要獨一無二！不容錯過的小眾精緻美香　絕對是七夕贈禮首選

記者李薇／台北報導、攝影

有些人就喜歡跟別人不一樣，展現個人獨特魅力，遇到這樣的對象，不知道怎麼才能在七夕攻略對方的心？這篇就囊括多款小眾品牌的香氣，懂得人都知道它的香氣不容小覷，而且用過都回不去。

＃Diptyque 肌膚之華淡香水，100ml、售價5500元

在2018年誕生的肌膚之華淡香精，一直都是Diptyque眾多香氣中的熱賣前三，以希臘神話公主賽姬Psyche與維納斯兒子愛神邱比特的故事為靈感，運用鳶尾花、麝香帶出情人間肌膚相親的曖昧瞬間，迎接品牌50周年將此款香氣設計出全新的淡香水，融合粉紅胡椒與柑橘氣息，為整體香調更顯清麗層次。即日起在台北101形象旗艦店與高雄漢神巨蛋旗艦店也有專屬刻字服務，為彼此戀情紀錄珍貴瞬間。

＃LOEWE 迷你香氛禮盒，7mlx5、售價3365元

從「彩虹植物學」為啟發，從大自然中獲得靈感，打造出9大系列香氣，2025年更首度集結最熱賣的5支香水，打造出別具風格的迷你香氛禮盒，囊括：001女士淡香精、001男士淡香精、奇蹟天光淡香水、黑色圓舞曲淡香精與獨奏宣言女士淡香精，超可愛的7ml迷你瓶身，把50ml常態包裝1：1縮小還原，連木質香水蓋上都印有經典LOGO花型，每一個細節都精緻到位。

＃Maison Margiela 無盡夏日淡香水，100ml、售價5600元

Maison Margiela無疑是近年備受關注的品牌，甚至在日本@COSME排行榜蟬聯多次冠軍，打敗眾多香水，可見其魅力不容忽視，2025年全新打造的無盡夏日淡香水更創新研發出氣泡香調，把義式傍晚微醺時光「Aperitivo」的餐前酒用香材呈現，苦橙、伯爵茶、岩蘭草等層層堆砌，就像是陽光灑落地中海，浪花激起的泡沫般，充滿清爽涼意又帶有空氣尾韻。即日起至香氛專門店消費滿6900元，即可獲得超有趣的限定手機支架、情人節限定紙袋以及禮盒包裝服務。



