54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

文／美人圈

現年54歲的韓國演技派女演員金憓秀，以戲劇作品《Signal信號》、《王后傘下》、電影《老千》等演技擄獲無數粉絲與榮獲無數獎盃，過去更擔任29年的韓國電影大獎青龍獎主持人，獲封「青龍的女人」稱號，而更為人稱道的便是金憓秀的S級逆齡好身材，尤其近期這組「長腿姐姐」美照，實在讓人讚嘆！

▲金憓秀54歲逆天身材。（圖／IG@hs_kim_95，下同）

金憓秀擁有170公分的身高與漏斗型的完美身材，並長年維持在49公斤！更曾在44歲時，榮獲韓國「身材最好女星」排行榜中的冠軍（當年第二名為全智賢），這樣的良好體態，來自金憓秀的極度自律，還被韓國節目《名單公開》被稱為「自我管理之神」，以下一起來看金憓秀長年維持「瘦身不瘦胸」的好身材與逆齡狀態的方法有哪些！

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法1：蛋白質要吃足夠

金憓秀天生擁有姣好的S曲線，不過後天努力也讓人望塵莫及，才能在54歲時依然維持窈窕身材！提到飲食習慣，金憓秀公開分享「瘦身不瘦胸」的秘訣在於：「蛋白質要足量」，她表示自己是無肉不歡的人，並多以雞胸肉、鮭魚等好的肉類來增肌減脂，燃燒更多脂肪。提到一天三餐，金憓秀說自己就是大量吃蛋白質跟蔬菜，甚至早餐就開始吃肉，蔬菜則偏愛番茄與綠花椰菜，提高抗氧化力與維持腸道健康，並強調：「我不吃泡麵、速食、精緻澱粉等食物」，甚至說「頂多」一年吃一次泡麵，相當忌口。

【同場加映】

根據衛福部國健署的資料，一般成年人每日蛋白質的建議攝取量為每公斤體重乘以1.1公克。 以60公斤的成年人為例，一天必須吃足66公克。若為運動員、高活動量者、老人家則還需要攝取更多。

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法2：運動種類豐富

忌口搭配運動，才能真正緊緻身體線條！金憓秀的自律，有目共睹，不僅會在餐後散步，更陸續嘗試多款運動，全方位鍛鍊肌肉、體態，也讓運動變得更加有趣不乏味，不僅時常爬山、騎腳踏車、做有氧健身操等，更有特別的水中運動與泰拳。金憓秀多次在IG曝光自己從事水中運動及泰拳的相關紀錄，前者透過浮力將人體撐起，減少關節負擔，同時提高運動效率；後者則屬於高間歇有氧運動，對於維持體態、肌肉相當有幫助。

金憓秀水中運動影片



金憓秀「瘦身不瘦胸」方法3：清潔要徹底

金憓秀的自律不僅止於身材，就連肌膚照養也同樣高規格審視與對待，使其在54歲仍有發光美肌，而「清潔」永遠是保養最重要的一環！清潔不夠完善，後續花再多力氣、再多金錢做保養都事倍功半，金憓秀分享自己會使用眼唇卸妝液輕柔卸除眼妝與唇妝，接著用「卸妝油」溫柔按摩全臉、乳化彩妝，將對肌膚拉扯的力道降到最低的同時也要徹底清潔、乳化，最後再用洗面乳全臉清潔。

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法4：著重補水與鎮靜肌膚

為保持肌膚的保水柔嫩感，金憓秀表示自己特別喜歡在化妝水的濕敷全臉，且會預先將沾滿化妝水的化妝棉放在冰箱，後續使用時，邊濕敷邊鎮靜，此外，因眼霜的潤澤保濕感相對一般乳霜高，金憓秀會以眼霜取代乳霜，讓肌膚的水潤度達到最高。

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法5：無死角防曬

全球統一標準：「肌膚想要好，一是清潔、二是防曬！」紫外線是造成肌膚老化的強大兇手，金憓秀就曾說自己會天天擦防曬，同時帽子、口罩、墨鏡、面罩等物理防曬也做好做滿，無死角的保護自身肌膚！

延伸閱讀

外食族「7-11減肥菜單」攻略：7天+21組超商減肥餐，早午晚餐不重複搭配

沙拉怎麼吃飽足又清爽？低脂高蛋白沙拉搭配技巧，減脂期無負擔、吃飽還瘦一圈

減脂餐怎麼吃？最完整14天減脂菜單，早午晚減脂餐原則、食材搭配，外食輕鬆吃也能瘦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。