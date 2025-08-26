fb ig video ETtoday search mobile

54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

>

文／美人圈

現年54歲的韓國演技派女演員金憓秀，以戲劇作品《Signal信號》、《王后傘下》、電影《老千》等演技擄獲無數粉絲與榮獲無數獎盃，過去更擔任29年的韓國電影大獎青龍獎主持人，獲封「青龍的女人」稱號，而更為人稱道的便是金憓秀的S級逆齡好身材，尤其近期這組「長腿姐姐」美照，實在讓人讚嘆！

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

▲金憓秀54歲逆天身材。（圖／IG@hs_kim_95，下同）

金憓秀擁有170公分的身高與漏斗型的完美身材，並長年維持在49公斤！更曾在44歲時，榮獲韓國「身材最好女星」排行榜中的冠軍（當年第二名為全智賢），這樣的良好體態，來自金憓秀的極度自律，還被韓國節目《名單公開》被稱為「自我管理之神」，以下一起來看金憓秀長年維持「瘦身不瘦胸」的好身材與逆齡狀態的方法有哪些！

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法1：蛋白質要吃足夠

金憓秀天生擁有姣好的S曲線，不過後天努力也讓人望塵莫及，才能在54歲時依然維持窈窕身材！提到飲食習慣，金憓秀公開分享「瘦身不瘦胸」的秘訣在於：「蛋白質要足量」，她表示自己是無肉不歡的人，並多以雞胸肉、鮭魚等好的肉類來增肌減脂，燃燒更多脂肪。提到一天三餐，金憓秀說自己就是大量吃蛋白質跟蔬菜，甚至早餐就開始吃肉，蔬菜則偏愛番茄與綠花椰菜，提高抗氧化力與維持腸道健康，並強調：「我不吃泡麵、速食、精緻澱粉等食物」，甚至說「頂多」一年吃一次泡麵，相當忌口。

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

【同場加映】

根據衛福部國健署的資料，一般成年人每日蛋白質的建議攝取量為每公斤體重乘以1.1公克。 以60公斤的成年人為例，一天必須吃足66公克。若為運動員、高活動量者、老人家則還需要攝取更多。

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法2：運動種類豐富

忌口搭配運動，才能真正緊緻身體線條！金憓秀的自律，有目共睹，不僅會在餐後散步，更陸續嘗試多款運動，全方位鍛鍊肌肉、體態，也讓運動變得更加有趣不乏味，不僅時常爬山、騎腳踏車、做有氧健身操等，更有特別的水中運動與泰拳。金憓秀多次在IG曝光自己從事水中運動及泰拳的相關紀錄，前者透過浮力將人體撐起，減少關節負擔，同時提高運動效率；後者則屬於高間歇有氧運動，對於維持體態、肌肉相當有幫助。

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

金憓秀水中運動影片

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法3：清潔要徹底

金憓秀的自律不僅止於身材，就連肌膚照養也同樣高規格審視與對待，使其在54歲仍有發光美肌，而「清潔」永遠是保養最重要的一環！清潔不夠完善，後續花再多力氣、再多金錢做保養都事倍功半，金憓秀分享自己會使用眼唇卸妝液輕柔卸除眼妝與唇妝，接著用「卸妝油」溫柔按摩全臉、乳化彩妝，將對肌膚拉扯的力道降到最低的同時也要徹底清潔、乳化，最後再用洗面乳全臉清潔。

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法4：著重補水與鎮靜肌膚

為保持肌膚的保水柔嫩感，金憓秀表示自己特別喜歡在化妝水的濕敷全臉，且會預先將沾滿化妝水的化妝棉放在冰箱，後續使用時，邊濕敷邊鎮靜，此外，因眼霜的潤澤保濕感相對一般乳霜高，金憓秀會以眼霜取代乳霜，讓肌膚的水潤度達到最高。

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

金憓秀「瘦身不瘦胸」方法5：無死角防曬

全球統一標準：「肌膚想要好，一是清潔、二是防曬！」紫外線是造成肌膚老化的強大兇手，金憓秀就曾說自己會天天擦防曬，同時帽子、口罩、墨鏡、面罩等物理防曬也做好做滿，無死角的保護自身肌膚！

▲金憓秀瘦身不瘦胸 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

外食族「7-11減肥菜單」攻略：7天+21組超商減肥餐，早午晚餐不重複搭配

沙拉怎麼吃飽足又清爽？低脂高蛋白沙拉搭配技巧，減脂期無負擔、吃飽還瘦一圈

減脂餐怎麼吃？最完整14天減脂菜單，早午晚減脂餐原則、食材搭配，外食輕鬆吃也能瘦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 金憓秀, 減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬

很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬

54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

掩嘴藏不住驚喜！GD開心與「萬元手工香」自拍　粉絲：果然是很貴的男人

掩嘴藏不住驚喜！GD開心與「萬元手工香」自拍　粉絲：果然是很貴的男人

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月 日本星巴克夏日「涼抹茶慕斯茶」！白摩卡風味混合茶香一口解暑又療癒 MFG攜手酒吧Fake Sober推「韓式柚香飲」過七夕！情侶穿搭新品一次看 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！ 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 蔡依林穿Valentino訂製星光禮服超仙！性感皮革戰袍再展女王氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面