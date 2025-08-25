回憶物品總丟不出手？試試90／90法則「心情反而更輕鬆了」

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼專家教你整理衣櫃　4類衣物必須先捨棄 。（圖／Unsplash）

▲整理紀念衣物，必須先立下規則 。（圖／Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人因為難以割捨紀念物，讓生活空間逐漸被塞滿。舊票根、旅行手冊、朋友送的小禮物等，但當這些物品累積成為壓力時，原本象徵美好的記憶卻成了生活困擾。對於「重度收藏癖」的人來說，最難的不是清理，而是如何在情感與理性之間找到平衡，不妨試試90／90法則，說不定會發現反而慢慢找回自己。

▲囤積物品,紀念品,紀念物。（圖／AI製圖）

▲有些人對於紀念品無法丟棄，亦不知如何整理，囤積結果就是佔據生活空間。（圖／AI製圖）

美國倡導極簡主義的知名團體 The Minimalists，針對執行面提出 90／90法則，讓需要的民眾理解如何簡化生活，從而獲得更多幸福，其主要執行方式為：自問「這件物品在過去90天內有用過嗎？」以及「未來90天會用到它嗎？」。若兩個答案都是「否」，那麼這件物品多半已經失去存在的必要。這樣的判斷方式，能幫助人們把情感抽離，專注於「真正用得到」的物品，而不是「怕失去」的焦慮。

▲囤積物品,紀念品,紀念物。（圖／AI製圖）

不過不是每個人都要做到極簡主義這樣的程度，面對紀念物，90／90法則更適合作為一種「心境轉換」的練習，而非僵硬的規則。以下建議能幫助收藏者更柔和地落實：

設定彈性期限，照顧季節性與紀念性需求
當物品涉及節日、服飾或具有強烈情感連結時，不必拘泥於90天，可以將期限延長至120或180天，給自己更充裕的時間思考與接受，避免因急迫決定而後悔。

試用「暫存箱」機制，降低割捨焦慮
對於一時無法決定去留的物品，可以先放入「暫存箱」，並設定另一個期限，例如再過90天。如果在此期間仍沒有使用，便能更理性地選擇放手，讓整理過程更從容不迫。

選擇性保留最具意義的紀念品
並非所有東西都要清除，而是聚焦於少數真正承載回憶的物品。可以透過展示、專屬收納盒或數位化方式保存，既能維持情感連結，也能避免空間被雜物佔據。

建立落實習慣，養成清理節奏
整理應該是持續進行的過程，而不是一次性的突擊行動。建議每半年，或依照直覺提醒，重新回顧紀念品，逐步養成「有意識保留」而非「無意識囤積」的習慣。

維持情感尊重與理性判斷並重
整理過程中，可以允許自己停下來緬懷過去，但同時也要提醒自己：「回憶存在於內心，不必完全依靠物品才能延續。」這樣的心態能讓放手變得更自在。

收藏, 90／90法則, 簡化生活, 心境轉換, 整理

