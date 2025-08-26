《愛麻夫人》韓星方效潾升格TOD’S品牌大使！穿上仙氣西裝演繹質感新包

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品品牌 TOD’S 近日正式宣布，任命南韓新銳女演員方效潾（Hyorin Bang 빵효린） 為全新品牌大使。方效潾因在熱播韓劇《愛麻夫人熱映中》中展現精湛演技而受到矚目，清新而具張力的螢幕魅力，讓她迅速成為新一代備受期待的戲劇新星，此次與 TOD’S 的合作，更讓她在時尚領域奠定重要里程碑。





▲義大利精品品牌 TOD’S 近日正式宣布，任命南韓新銳女演員方效潾（Hyorin Bang 빵효린） 為全新品牌大使 。（圖／品牌提供）

在釋出的形象大片中，方效潾以俐落短髮和中性風西裝亮相，手拎品牌經典皮革托特包，展現自信從容的都會風采。另一組豹紋包款搭配深色皮革外套，則凸顯她冷豔與幹練的一面，詮釋 TOD’S 女性既優雅又具力量感的時尚態度。

對於成為 TOD’S 品牌大使，方效潾也分享了她的感受：「能代表 TOD’S 成為品牌大使，我深感榮幸。期待與 TOD’S 展開眾多合作計畫，全心投入義大利生活風尚，擁抱品牌悠久傳承的工藝、優雅與自在格調，體現義大利的核心精神。」接下來，方效潾將參與品牌在韓的一系列精彩活動，並於 9 月出席於米蘭舉行的時裝秀，成為國際時尚舞台上最受矚目的新面孔之一。

同場加映





▲HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝，全球代言人檀健次出鏡演繹。（圖／品牌提供）

同時，HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝。全球代言人檀健次出鏡演繹，腳踩 H-Stripes 燕麥色奢潮鞋履搭配經典飛行員夾克與「Address 地址」連帽衛衣，展現不羈且高級的率性感。除了 H-Stripes，廣告中他更換上 Hyperlight 系列慢跑鞋型，透過精緻皮革、流線結構與撞色細節，彰顯品牌舒適與時尚並進的理念。而 H691 系列休閒鞋則取材90年代滑板文化，鞋跟標誌壓印與一片式包覆結構突顯街頭潮流氛圍，搭配麂皮夾克盡顯秋冬層次感。