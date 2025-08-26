fb ig video ETtoday search mobile

商品價格調漲，照樣吸引人潮！想要投資必先懂「金牛事業」概念

文／渡部清二　圖／任性出版

商品價格調漲，照樣吸引人潮

請觀察你身邊有哪些人潮聚集的地方、大家都在買什麼東西。但要注意，不是只要人多就值得關注。人多≠必定有投資價值，接下來我們要學的是如何分辨這之間的差異。

最近，人事成本、原物料和電費等各種費用都在上漲，關於漲價的新聞頻頻傳入耳裡。而我們正好可以利用這個趨勢，著眼於即使漲價了，仍能吸引人潮的商品或店家。

本章的目標，是幫助你將通縮腦轉換為投資腦。而要做到這一點，首先須掌握「營收」的概念。所謂的營收，可用一個簡單的公式表示：營收＝銷售數量×單價。

舉個例子來說，假設一個漢堡售價100日圓，一共賣出300個。這樣一來，銷售數量300個×單價100元，營收就是3萬日圓。

但如果由於原料成本上漲，漢堡單價調漲到150日圓，導致顧客變少，銷量下降至100個，於是100個×單價150元，營收就變成1萬5,000日圓，比原來少了一半。

任性出版,渡部清二,差不多開始投資了,投資,經濟,賺錢,。（圖／達志示意圖）

不過，世上有些東西即使漲價，仍能吸引到許多人。其中一個例子就是東京迪士尼樂園。2023年10月，東京迪士尼將成人一日券（一日護照）的價格調漲到最高1萬900日圓。1983年開幕時的票價是3,900日圓，也就是說，40年來票價成長了將近2.8倍。

但儘管多次漲價，排除新冠疫情期間，東京迪士尼樂園的入園人數仍呈現穩定成長。這正是關鍵所在。如果只是入園人數（也就是銷售數量）增加，那營收成長只是穩定上升；但當票價（也就是單價）也同步提高時，營收就會加速成長。當一家企業擁有如此強大的營收成長潛力，自然會讓人期待未來的表現，進而推升其股價。

順帶一提，經營東京迪士尼樂園的東方樂園其營收來源，不僅限於門票收入，他們還經營包含飯店、商業設施在內的整個東京迪士尼度假區，以及單軌列車等多項業務。

2024年6月，東京迪士尼海洋（東京迪士尼樂園之外，東京迪士尼度假區的另一個主要遊樂設施）開設了全新園區，主題涵蓋《冰雪奇緣》（Frozen）、《魔髮奇緣》（Tangled）、《小飛俠彼得潘》（Peter Pan）等多部人氣電影。新園區開幕後吸引大批遊客到訪，也帶動飯店與商場的營收同步成長。

2024年夏季號的《四季報》中，東方樂園被標註為「獲利連創新高」的企業，評論更指出：「來客人數大幅增加，客單價也同步上升。」

價格調漲是大漲的訊號

此外，同樣的現象也出現在我們熟悉的速食連鎖店，例如麥當勞與肯德基（KFC）。儘管店家調漲了價格，但由於顧客持續上門，整體營收仍呈現上升趨勢。

以日本麥當勞為例，熱門漢堡產品「大麥克」的價格自2020年的390日圓，歷經多次調漲後，在2024年1月已來到480日圓，在市中心的門市甚至高達530日圓。4年間漲幅達23％，市中心的門市則是36％。

然而，從《四季報》的評論中可以看出，日本麥當勞的業績表現相當亮眼。2024年夏季號的《四季報》提到，該企業店鋪數維持穩定（上期淨增加15間）。且透過多次漲價提升客單價，並藉由推出限定商品和強化促銷，增加顧客數量。

該企業既有店面營運表現穩健，儘管因薪資上漲而使人事費用提高、裝修支出增加，仍創下歷年最高淨利。即使價格上漲仍吸引顧客的例子，不僅限於上市公司。第一章中提到的高級餐廳也是如此，即使價格偏高，依然不乏客人上門。

你應該經常看到物價上漲的新聞，而在你對此感到沮喪之前，不妨思考：「這或許是個投資的機會？」、「是否即使漲價，消費者仍還願意上門？」試著用更樂觀的角度看待。

尋找金牛：是否有穩定現金收入

「衝進香菸店。」這是我剛任職於野村證券時，前輩常對我說的一句話。當然，這不是叫我去吸菸的意思。你是否曾在日本的街道上看過「香菸店」？這種賣香菸的店，空間小到只能容納一個人，在我1990年進入野村證券時，還能偶爾看見。

當時，一包香菸的價格約為200日圓，即便到了2024年，如今常見的紙菸（每包20支）也不過漲到約580日圓。這樣的商品單價，似乎很難獲得龐大的營收。而「衝進香菸店。」這句話，是在提醒我思考事情的根本──看起來生意清淡的小店，是靠什麼支撐下去？

這不僅限於香菸店。還有無論什麼時候去，總是沒幾位客人的咖啡店，或在銀座使用超大空間、看起來極其奢華的壽司店，這些店家都讓人感到好奇：「這些生意是怎麼撐下去的？」

這些案例當中，常見的答案是老闆是出租大樓的業主或企業經營者，把香菸店或咖啡廳當成興趣經營。既然另有本業，且靠本業可以充分賺到錢，因此對於出於興趣經營的店鋪，自然不會太過講究獲利。

因此，「本業是什麼？靠什麼獲利？」也是分析股票時不可或缺的觀點，不妨從日常生活中練習這種思維方式。

任性出版,渡部清二,差不多開始投資了,投資,經濟,賺錢,。（圖／達志示意圖）

發現金牛

為了掌握這類商業模式的本質，請記住一個概念，就是「金牛事業」（Cash Cow）。這個詞的英文直譯的意思是「會生錢的牛」，就像乳牛能持續產出牛奶一樣，比喻能穩定創造現金流的事業體。其他類似的說法還有「金雞母」或「搖錢樹」。
前面提到的香菸店或咖啡店能持續經營，正是因為有其他的事業作為金牛支撐。而這類金牛，在日常生活中到處都找得到。

比方說，在日本，你可以搭乘特急列車前往觀光地，但特急列車在平日的旅客並不多。而平日擁擠的通勤電車能帶來穩定收益，或許是支撐營運的金牛事業。甚至，鐵路公司除了本身的主業外，可能還有其他金牛業務。

此外，雖然現在比較少見，不過手機的低價促銷也很類似。業者並非靠賣手機賺錢，而是透過後續長期的通訊費來獲利。這個案例當中，通訊費就是金牛；印表機也一樣，機器本身通常會以相對低廉的價格販售，但後續必須不斷購買碳粉或墨水，而這些耗材才是真正賺錢的來源。

擁有金牛事業的企業，因為現金流穩定，也常被視為值得投資的標的。所謂「金牛」，其實就是擁有穩定現金收入的概念。只要找到這樣的模式，還能應用在「證券化模式」上。

例如，出租辦公室、公寓或物流倉庫，其租金就是穩定的現金收入。此外，飯店或長照機構的住宿費、入住費等，也是穩定的收入來源。這類資產若小額分割後販售給投資人，並根據所持比例分配收益，這種機制就叫做「證券化」。

將不動產資產進行證券化的商品，被稱為「不動產投資信託」（Real Estate Investment Trust，簡稱REIT）。除了不動產之外，像是收費高速公路也可以進行證券化操作。

另外，撇開倫理上的好壞不談，部分製藥公司的商業模式也是如此。例如，世上有很多無法根治的疾病。

我曾罹患重度潰瘍性大腸炎，前日本首相安倍晉三在第一次組閣期間辭職，也跟罹患此病有關。該疾病被列為「難治性疾病」，至今仍無根治藥物。長年以來的主治醫師曾這麼對我說：「各家製藥公司都在開發潰瘍性大腸炎的藥物，你知道為什麼嗎？因為這種病無法根治，患者必須長期服藥。也就是說，這類藥品未來能一路長銷。」

疾病無法痊癒，但只要藥物能控制病情，患者就會一直購買。換句話說，這種藥物本身也是一種金牛。

【推薦書籍】

任性出版,渡部清二,差不多開始投資了,投資,經濟,賺錢,。（圖／達志示意圖）

書名：《差不多開始投資了》

作者：渡部清二

簡介：複眼經濟塾代表董事兼塾長，連續28年，讀超過111本《四季報》。

出版社：任性出版

