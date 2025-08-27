靠複利神奇力量賺錢！投資越早起步風險越低

文／安德魯．哈藍 圖／大是文化、達志示意圖

很多人不懂複利的神奇力量

複利聽起來好像很複雜，但其實很簡單。如果年利率為10％，100美元1年能收取10美元的利息。換句話說，原本的100美元會變成110美元。

第2年，你可以將110美元全數作為本金，如果年利率一樣是10％，你可以得到11美元的利息，而110美元就會變成121美元。

到第3年，你可以將口袋中的121美元全部掏出來，如果年利率仍然是10％，你可以得到12.1美元的利息，121美元就變成了133.1美元。

以年複利10％來計算，100年後，最初的100美元會變成137.8萬美元。

數字看起來很夢幻。其實，你不必像《暮光之城》（Twilight）的故事主角那樣長生不老，就可以享受複利帶來的好處。

對於和我一樣19歲就開始投資的人而言，當活到90歲時，他在市場上投入的資金足足享有71年的複利。在這個過程中，當然會花掉一些資產，但是一定會保留一部分的錢繼續孳息，以便活到百歲時生活所需。

越早起步，風險越低



不管是車貸或是卡債，你在付清高利率借款之後，就該開始準備打造巴菲特所說的方舟。越早開始越好，如果你只有18歲，現在就開始。如果你已經50歲，那麼沒有什麼時刻比當下更好，因為你永遠不可能比現在更年輕。

那些沒有浪費在名貴汽車、最新高科技產品以及卡債上的錢，可以在股市中創造出驚人的複利效果。而且，如果你待在股市中越久，風險就越低。

我們都知道，股市的波動很大，甚至可能經歷好幾年低潮。但是，根據過去90年（編按：以初版2011年計算）的資料，美國股市可以達到超過9％的年報酬率（這90年來股市指數平均每年成長9％），這包括了1929年、1973年至1974年、1987年，以及2008年至2009年的幾次股市崩盤。

賓州大學華頓商學院財務管理教授傑諾米．席格爾（Jeremy Siegel）在《散戶投資正典》（暫譯自Stocks for the Long Run）一書中指出，從歷史來看，美國並非唯一創造出亮眼的長期投資報酬率的國家。雖然英國的全球地位滑落，但是觀察英國自1926年以來的數據，可以發現它的股市表現和美國非常接近。另外，即使經歷兩次世界大戰，德國股市的長期表現也不會比美國遜色。

我不是在挑選哪個國家的股市表現佳。有些國家的股市表現確實比較好，但是我們沒有水晶球可以預見未來。因此，確保成功的最好方式是在全球股市投資。同時，及早投資可以讓你獲得加乘效果的好處。

投資比人少，賺的比人多



以下的問題顯示出，越早越好的「挪亞定律」多麼具有威力。

A. 你比較希望投資32,400美元，並讓它變成1,050,180美元？

B. 你比較希望投資24萬美元，並讓它變為813,128美元？

沒錯，這是個愚蠢的問題，任何人都會選擇A。但是，大多數人沒有受過良好的理財教育，於是認為只要有B就很幸運，從未想過A會出現在自己身上。

如果你將自己從本書中得到的知識告訴一些年輕人，他們一定獲益匪淺，真的可以將3,000美元變成百萬美元。但是，不要直接給年輕人錢，這會削弱他們的致富能力，必須讓他們學會自己賺錢。

