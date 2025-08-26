NB超夯204L張員瑛、桂綸鎂都在穿！PUMA薄底鞋H-STREET重現傳奇配色

記者鮑璿安／綜合報導

鞋履不只是機能單品，更是時尚穿搭的風格靈魂，近日New Balance 最新推出 204L 鞋款，由於受到韓星張員瑛演繹，外型猶如平替版Miu Miu聯名鞋一登場就引爆話題。PUMA則是延續「薄底回歸」熱潮，打造H-STREET 薄底鞋重現傳奇配色，不論你是偏愛低調復古風，還是崇尚街頭運動感，以下3雙話題鞋款都絕對值得入手！





▲New Balance 最新推出 204L 鞋款受到韓星張員瑛演繹，外型猶如平替版Miu Miu聯名鞋一登場就引爆話題 。（圖／翻攝IG）





▲桂綸鎂演繹New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型 。（圖／品牌提供）

New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型，與2000年代跑鞋的輕盈薄底設計，鞋身輪廓纖細清爽，成功駕馭復古與現代風格的完美平衡。全麂皮鞋面觸感細膩，搭配One Tone配色，提供低調沉穩的棕色與經典白兩色選擇，鞋帶特別採用雙色設計，點亮整體穿搭。而此次NB GREY形象系列，特別邀請金馬影后桂綸鎂演繹秋冬新作，她身穿TDS機能防風外套與MET24褶裙，搭配204L輕盈步行在台北街頭，展現自在率性的時尚態度。





▲PUMA經典H-STREET鞋款的復刻登場，以標誌性的黑、黃、綠配色向牙買加田徑傳奇致敬 。（圖／品牌提供）

另一雙令人期待的回歸之作，是PUMA經典H-STREET鞋款的復刻登場！這雙曾在2003年爆紅的斷貨鞋款，以標誌性的黑、黃、綠配色向牙買加田徑傳奇致敬，代表速度、力量與榮耀。全鞋以輕盈網布打造，搭配薄底設計，完美結合運動功能與街頭潮流基因，讓你在行走之間也能帥氣有型。





▲Dr. Martens旗下話題鞋履Lowell系列新色「午夜藍」演繹靜酷風。（圖／品牌提供）

Dr. Martens旗下話題鞋履Lowell系列，繼與Awake NY聯名造成轟動後，今年秋冬再度重磅回歸。這次以當下大勢「靜酷風（Quiet Cool）」為靈感核心，推出兩款全新配色，其中最吸睛的莫過於融合深藍與紫色調的「午夜藍」（Midnight Blue），帶來質感十足且兼具氣場與低調的造型選擇。全新Lowell系列延續品牌工藝美學，以Orleans頂級皮革打造鞋面，質感溫潤且富有光澤，搭配BEN耐磨鞋底和柔軟襯墊鞋口設計，讓穿著舒適度大幅提升，深邃藍紫光澤，搭配米色縫線點綴與莫卡辛鞋頭設計，注入濃濃英倫風格。