fb ig video ETtoday search mobile

NB超夯204L張員瑛、桂綸鎂都在穿！PUMA薄底鞋H-STREET重現傳奇配色

>

記者鮑璿安／綜合報導

鞋履不只是機能單品，更是時尚穿搭的風格靈魂，近日New Balance 最新推出 204L 鞋款，由於受到韓星張員瑛演繹，外型猶如平替版Miu Miu聯名鞋一登場就引爆話題。PUMA則是延續「薄底回歸」熱潮，打造H-STREET 薄底鞋重現傳奇配色，不論你是偏愛低調復古風，還是崇尚街頭運動感，以下3雙話題鞋款都絕對值得入手！

▲▼ NB 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲New Balance 最新推出 204L 鞋款受到韓星張員瑛演繹，外型猶如平替版Miu Miu聯名鞋一登場就引爆話題 。（圖／翻攝IG）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲桂綸鎂演繹New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型 。（圖／品牌提供）

New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型，與2000年代跑鞋的輕盈薄底設計，鞋身輪廓纖細清爽，成功駕馭復古與現代風格的完美平衡。全麂皮鞋面觸感細膩，搭配One Tone配色，提供低調沉穩的棕色與經典白兩色選擇，鞋帶特別採用雙色設計，點亮整體穿搭。而此次NB GREY形象系列，特別邀請金馬影后桂綸鎂演繹秋冬新作，她身穿TDS機能防風外套與MET24褶裙，搭配204L輕盈步行在台北街頭，展現自在率性的時尚態度。

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼ NB 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲PUMA經典H-STREET鞋款的復刻登場，以標誌性的黑、黃、綠配色向牙買加田徑傳奇致敬 。（圖／品牌提供）

另一雙令人期待的回歸之作，是PUMA經典H-STREET鞋款的復刻登場！這雙曾在2003年爆紅的斷貨鞋款，以標誌性的黑、黃、綠配色向牙買加田徑傳奇致敬，代表速度、力量與榮耀。全鞋以輕盈網布打造，搭配薄底設計，完美結合運動功能與街頭潮流基因，讓你在行走之間也能帥氣有型。

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens旗下話題鞋履Lowell系列新色「午夜藍」演繹靜酷風。（圖／品牌提供）

Dr. Martens旗下話題鞋履Lowell系列，繼與Awake NY聯名造成轟動後，今年秋冬再度重磅回歸。這次以當下大勢「靜酷風（Quiet Cool）」為靈感核心，推出兩款全新配色，其中最吸睛的莫過於融合深藍與紫色調的「午夜藍」（Midnight Blue），帶來質感十足且兼具氣場與低調的造型選擇。全新Lowell系列延續品牌工藝美學，以Orleans頂級皮革打造鞋面，質感溫潤且富有光澤，搭配BEN耐磨鞋底和柔軟襯墊鞋口設計，讓穿著舒適度大幅提升，深邃藍紫光澤，搭配米色縫線點綴與莫卡辛鞋頭設計，注入濃濃英倫風格。

關鍵字：

時尚, 運動鞋, NewBalance, PUMA, 風潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材

很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬

很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

掩嘴藏不住驚喜！GD開心與「萬元手工香」自拍　粉絲：果然是很貴的男人 星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 日本星巴克夏日「涼抹茶慕斯茶」！白摩卡風味混合茶香一口解暑又療癒 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 BTS V最新CELINE包款曝光！機場造型＋好身材私服一次看 日本女生不愛動也能瘦　5個小秘訣學起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面