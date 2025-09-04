2025上半年網友最愛「泡麵」TOP10！日清咚兵衛奪冠　青花驕跨界登榜

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

中元節備糧準備開始！momo公布2025上半年泡麵熱銷榜單，日清、辛拉麵、滿漢大餐、林聰明等十大熱銷款一次看，你最喜歡的泡麵口味有上榜嗎？

今年的中元節將在9／6登場，每次拜拜完最期待的就是享受口味五花八門的泡麵。隨著中元節即將到來，也讓最近泡麵搜尋量飆破20萬次，momo購物網特地公布2025上半年泡麵十大熱銷榜以及三大趨勢，快跟小編一起來看看哪些口味最受歡迎吧！

根據世界泡麵協會統計，台灣人一年就吃掉大約9.3億份泡麵，在全球排行第17名，可見泡麵早已經是台灣人生活裡的必需品，從深夜宵夜到節慶祭祀完全是「餐桌萬用牌」。如果你還不知道要怎麼採買，就直接跟著榜單抄作業吧，除了能輕鬆完成普渡需求準備，也能讓家裡多幾款救急美食，不管深夜嘴饞還是工作太累不想下廚，打開一包就能馬上填飽肚子。

2025泡麵潮流三大關鍵



異國風味超搶手

日本「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」穩坐冠軍，韓國「農心辛拉麵」則靠夠辣的湯頭人氣滿滿。

聯名泡麵正夯



嘉義的「林聰明砂鍋魚頭」和王品「青花驕麻辣牛肉麵」都擠進榜單，讓人在家就能吃到名店味。

經典款不退潮



「來一客」、「滿漢大餐」、「統一風味袋麵」、「維力炸醬桶麵」這些從小吃到大的口味依舊穩穩有市場。

2025十大熱銷泡麵



1. 日清 咚兵衛油豆腐烏龍麵：日系和風湯頭搭配厚實豆皮，吃一口像走進東京巷弄。

2. 來一客 風味杯：六種口味輪番登場，杯裝最適合學生、上班族隨手解決一餐。

3. 滿漢大餐 碗麵：大塊牛肉和濃湯的完美融合，泡麵界的五星餐點。

4. 林聰明 砂鍋魚頭泡麵：嘉義名店湯頭濃郁，吃起來有滿滿儀式感。

5. 統一 風味袋麵：經典袋裝，從小吃到大，耐放又實用。

6. 小蘭州蕎麥麵：非油炸、純素，輕盈又健康。

7. 維力 炸醬桶麵：熟悉的炸醬香，台灣家庭冰箱的常客。

8. 農心 辛拉麵：辣得過癮，追韓劇必備良伴。

9. 大瑪南洋 酸辣粉：酸爽過癮，植物系族群的好朋友。

10. 青花驕 麻辣鍋牛肉麵：大塊牛肉加上花椒香，麻辣控絕對要試。

