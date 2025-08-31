美食調香氛推薦！5款必收開心果香水　鹹甜的浪漫香氣誰能抗拒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

相比常見的香草或焦糖，開心果既有奶油般的圓潤，也能展現堅果烘烤的溫暖，多了獨特的鹹甜氣息，還可以帶出清新綠意！

什麼是「美食調」？



在香水世界裡美食調（Gourmand Fragrance）一直被視為一種能夠直擊心底的香氛類型，就像是帶著記憶還有情感的味道，好比說聞到蜂蜜、焦糖、櫻桃、牛奶或是開心果的時候，腦海裡是不是會立刻閃過某段甜蜜片刻？這就是美食調的魔力！而科學也證實過「嗅覺」是和記憶、情感的關聯最為緊密，能夠透過嗅覺喚醒過往的美好時光，讓香水不只是穿在身上的氣味。

開心果的鹹甜魔力



相比常見的香草、焦糖，開心果有著特別的鹹甜氣息，它能帶出奶油般的圓潤感，又可以營造堅果的烘烤香，甚至是帶點綠意清新的氛圍。因此開心果在近年的香水創作中，成為調香師最喜歡元素之一，無論是甜點系的香氣、鹽焗堅果的鹹香，或是搭配花卉、皮革的對比，都能創造出獨特的嗅覺記憶，編輯整理出以下5支以「開心果」為靈魂的代表作，每一瓶都展現出不同的開心果魅力，一起來看看！

▲開心果在近年的香水創作中，成為調香師最喜歡元素之一。（圖／Pexels）

潘海利根 FORTUITOUS FINLEY 不期而遇的芬利

來自Portraits獸首肖像系列的全新角色芬利，帶著狂野不羈的氣場登場，小豆蔻的甜美與黑胡椒的辛辣，就像是禁忌愛戀般纏繞；隨後鹽焗開心果與紫羅蘭花香交疊，還混入抹茶的微苦，猶如鬃毛隨風飄動，耀眼而馥郁，最後皮革與麂皮緩緩浮現，帶來撩撥誘惑的尾聲。

前調：小豆蔻、黑胡椒、八角

中調：鹽焗開心果、紫羅蘭、抹茶

後調：廣藿香、鳶尾花、皮革、麂皮

▲潘海利根 FORTUITOUS FINLEY 不期而遇的芬利，75ml NT$10,800。

BORNTOSTANDOUT 開心國淡香精

這支香水就像是把法式甜點直接搬進香水裡！前調像一顆剛出爐的國王派：奶油層層疊疊的酥皮、香草與杏仁的柔滑，外層刷上蜂蜜焦糖的金黃光澤甜膩卻不單調，隨著體溫貼膚的癒創木還有帶煙燻感的菸草逐漸浮現，讓甜美中帶著一絲成熟與性感。

前調：開心果、杏仁、蜂蜜、焦糖

中調：蘭姆酒、香草、印蒿精萃癒創木、菸草

後調：灰琥珀、零陵香豆、廣藿香精萃、白麝香

▲BORNTOSTANDOUT 開心國淡香精，50ml NT$6,800。

伊麗莎白雅頓 綠茶開心果香水

靈感來自調香師童年的美食記憶，這支香水把經典的綠茶系列換上俏皮甜點系衣裳，佛手柑的清新開場，帶著烘烤開心果的溫暖堅果香，綠茶、玫瑰水和木蘭讓香氣保持清新透明，不會過度甜膩，最後馬達加斯加香草與黑糖的甜膩收尾，療癒又親切的樣子就像是夏日午後的一杯甜點茶飲。

前調：佛手柑、開心果、開心果殼香調

中調：綠茶調、天芥菜、木蘭、玫瑰水

後調：馬達加斯加香草豆莢、白琥珀、黑糖、杏仁糖、麝香

▲伊麗莎白雅頓 綠茶開心果香水，50ml NT$1,020、100ml NT$1,800。



D.S&DURGA Pistachio

這支香水像是在大喊：「我就是開心果！」D.S. & Durga直接把開心果推上舞台，奶油、杏仁、香草交織的濃郁堅果甜香，像一勺濃厚的開心果冰淇淋在舌尖融化，甜而不膩還帶著點草率的直白與快樂，聞起來就像夏日甜點時光的無憂心情。

前調：開心果、豆蔻

中調：烤杏仁、更多開心果

後調：廣藿香、香草慕斯、開心果

▲D.S&DURGA 開心果 Pistachio，50ml 約NT$6,330、100ml 約NT$9,050。

Obvious 阿月渾子

Obvious的風格一直是乾淨、環保、極簡，而這支阿月渾子把開心果做得非常輕盈清新。開場的橙花油、小豆蔻和胡蘿蔔芯帶來明亮辛香；中段的開心果奶柔和細膩，和天芥菜、乳香交織，就像一杯加了開心果奶泡的咖啡拿鐵！最後以檀香木、麝香和羊絨收尾，舒服、輕柔又溫暖。

前調：橙花油、小豆蔻、胡蘿蔔芯

中調：開心果奶、天芥菜、乳香

後調：檀香木、羊絨、麝香

▲Obvious Une Pistache 阿月渾子，100ml NT$3,850。

