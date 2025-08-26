買唇膏小癖好公開！詹子萱8成都是裸杏色、林廷憶日常到紅毯款都有

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

迎接迪奧全新巨星持色唇膏系列誕生，演員詹子萱、林廷憶也現身會場，參與時尚派對，兩人也搶先試用了這次的新唇膏，不僅直接上唇使用，更分享熱愛色號，像是詹子萱就很推#222焦糖裸杏色，林廷憶則喜歡#226蜜桃裸粉，是很日常百搭又顯氣色的單品。

身為女生又是經常接收時尚訊息的明星，唇膏當然是必不可少的單品，當被問到有沒有買唇膏的小嗜號？詹子萱就分享，自己有超多唇膏，但是大概有8成都是裸杏色或是橘色調，「就是我現在嘴巴上的這種顏色」；林廷憶則是喜歡玩色體驗，她表示，自己從最最最裸的顏色到紅毯色系都有，喜歡多種變化的感覺。





由全球彩妝創意形象總監Peter Philips打造的巨星持色唇膏，是迪奧全新的唇膏產品，外型以極細的管身設計，中央大寫的CD LOGO展現出時髦風格，總共推出的8個顏色，質地非常柔潤絲滑，能創造極光般的鏡面妝效，重點是等待約3分鐘成膜之後，更可以達到持色妝效，絕對是必收單品。

提到唇膏，日系美妝KANEBO的星燦嫣紅唇膏，自去年上市之後，立刻成為日本專櫃銷售NO.1，在2025年將旗下活力唇膏、 悸動唇膏兩種不同質地，再度追加全新3個顏色，雖是同系列，但是前款主打水潤光感妝效，後者則是柔焦霧面質感，可以針對不同需求與妝感使用。