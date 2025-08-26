無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

▲無印良品推出移動家具系列，預計11月在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應現在住宅越來越需要的機動性與可變性，MUJI無印良品今（8／26）在台發表「移動收納系列」家具，強調透過靈活移動與模組化設計，讓消費者能在同一個空間打造不同需求的生活場域。新品將於 11 月起在限定店鋪販售。

今年秋冬推出的移動收納系列，與一般固定式家具不同之處在於「隨時能重新定義空間」。模組櫃靠牆時可創造開闊的一室空間，適合家庭聚會或多人活動；移到房間中央時則能作為「軟隔間」，快速區隔出閱讀角落、居家辦公區或孩子的遊戲區。對於坪數有限的小家庭，能避免傳統隔間的僵硬感，一套家具就能在不同時刻切換氛圍。

無印良品在設計細節上，特別考量使用安全與操作便利，包括櫃體底部採寬輪幅設計，推動時更穩定；高度與深度之間則有搭配建議，例如 175 公分高的收納櫃若不靠牆，需搭配 60 公分深的櫃體，若選用 30 公分深度，則高度建議不超過 83 公分並需靠牆或連結其他櫃體，確保結構安全。整體設計輕巧，即使是嬌小的使用者，也能輕鬆移動。

這樣的靈活度也讓家具用途更廣。例如白天把櫃體推到客廳中央，立刻能劃出一個小型書桌區，晚上再移回牆邊，客廳就能恢復為親友聚會的寬敞空間。辦公室若需要臨時開會，也能把櫃體移動出來當作隔間，快速區隔出討論場域。商業空間如咖啡廳或展覽，也能隨需求調整動線。無印良品表示，該系列將於11月起於限定店鋪登場。

▲開學季來臨 IKEA 宿舍人氣 TOP10 清單，圖為多功能 ALEX 抽屜櫃，售價 2,299 元。（圖／業者提供）

隨著開學季到來，IKEA近期精選在社群上適合小坪數空間使用的家具小物，整理出10款人氣清單，包括可雙面換色的 SKÅDIS 收納壁板，售價 599 元；結合書櫃與折疊桌的 BILLY，售價 3,990 元，以及開放式收納櫃 KRÖNIKÖR，外型簡潔並帶有搶眼配色，售價 799 元。

▲SKÅDIS 收納壁板，售價599元。





▲結合書櫃與折疊桌的 BILLY，售價 3,990 元。

▲開放式收納櫃 KRÖNIKÖR，售價 799 元。



其他還包括滑輪設計的 RÅSKOG 推車，售價 729 元；售價 2,299 元的多功能 ALEX 抽屜櫃。宿舍氛圍用品包括 BLÅSVERK 桌燈，售價 499 元，與熱門陪伴系網紅 BLÅHAJ 鯊魚玩偶，售價 579 元，讓小空間也能兼顧收納與生活質感。

▲RÅSKOG 推車售價729元；BLÅSVERK 桌燈，售價499元



特力屋表示因應開學季來臨，觀察到護眼檯燈在 8 月上旬短短兩週內，便售出超過 2,500 件，成為開學季冠軍商品。業者指出，檯燈挑選需符合國家 AA 級或 A 級照度標準，避免頻閃與藍光危害，並建議具備多段式色溫調整及可靈活調整燈臂的產品，才能兼顧視力保護與專注力。





針對消費者需求，特力屋近期也推出多款優惠。飛利浦品露 9W LED 護眼檯燈，原價 2,199 元，特價 1,299 元；自家晶亮 LED 護眼檯燈，原價 1,990 元，特價 1,790 元。具備 USB 插孔的雅博德四尺書桌，原價 5,490 元，特價 4,990 元。桌椅選擇包括諾亞多功能書桌，原價 3,990 元，特價 3,390 元；新傑若米平面書桌，原價 2,490 元，特價 2,190 元。

此外，即日起至 9／7，特力屋再加碼推出層架收納消費滿 3,000 元折抵 300 元，書桌椅與書櫃滿 5,000 元折 500 元。