fb ig video ETtoday search mobile

恐有冒煙起火疑慮　無印良品籲空氣循環風扇回收退款

>

▲無印良品擺頭型空氣循環風扇。（圖／業者提供）

▲無印良品日前宣布擺頭型空氣循環風扇，目前回收比例仍低。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系居家無印良品近期宣布，其之前販售的「擺頭型空氣循環風扇」因製作過程發生瑕疵，可能會有短路風險，嚴重的話甚至會有冒煙起火的疑慮，近期公告回收，消費者不需任何購買證明可至全台門市退貨。由於該款產品為熱賣單品，銷售量近3萬台，又適逢夏季的使用高峰期，業者再次呼籲使用者將產品退回至門市，以保障使用安全。

無印良品之前對外公告，有接獲部分顧客反應「空氣循環風扇/擺頭型/大」的使用異常狀況，經內部調查後判斷為指定型號商品製程瑕疵，可能會導致故障及短路風險，甚至發生冒煙甚至起火等安全疑慮，目前已經針對此商品進行預防性全面回收，雖已經公告一段時間，但仍希望消費者能盡快至門市退貨。

▲無印良品擺頭型空氣循環風扇。（圖／業者提供）

該款回收的空氣循環風扇型號為MJ-CIS18TW，消費者可透過底座銘板貼紙確認使否為需回收的產品型號，如果無法確認底座銘板貼紙上的型號，也可從側邊注意事項貼紙確認，即日起至明年2／28期間，持有符合指定型號之商品，可攜帶商品至全台門市，由門市人員協助辦理回收退款作業，退款將依商品售價2,590元以現金方式退款。

業主也補充，使用者若發現風扇使用時出現異音或是異味，請立即停用並確認型號，若為回收型號請送至門市退款，不要再繼續使用以免短路造成危險。更多資訊可參閱官網公告

關鍵字：

無印良品, 風扇回收, 安全警示, 瑕疵產品, 消費者安全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這回答超圈粉】 #李多慧 聊 #太妍 人氣差別…網讚：誠實又可愛！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

UNIQLO : C秋冬搶先推薦！990元T字芭蕾鞋、凱特布蘭琪同款話題襯衫必收 「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 德國海軍潛艇外殼變錶殼　Sinn潛水錶強悍登場 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面