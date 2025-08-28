恐有冒煙起火疑慮　無印良品籲空氣循環風扇回收退款

▲無印良品日前宣布擺頭型空氣循環風扇，目前回收比例仍低。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系居家無印良品近期宣布，其之前販售的「擺頭型空氣循環風扇」因製作過程發生瑕疵，可能會有短路風險，嚴重的話甚至會有冒煙起火的疑慮，近期公告回收，消費者不需任何購買證明可至全台門市退貨。由於該款產品為熱賣單品，銷售量近3萬台，又適逢夏季的使用高峰期，業者再次呼籲使用者將產品退回至門市，以保障使用安全。

無印良品之前對外公告，有接獲部分顧客反應「空氣循環風扇/擺頭型/大」的使用異常狀況，經內部調查後判斷為指定型號商品製程瑕疵，可能會導致故障及短路風險，甚至發生冒煙甚至起火等安全疑慮，目前已經針對此商品進行預防性全面回收，雖已經公告一段時間，但仍希望消費者能盡快至門市退貨。

該款回收的空氣循環風扇型號為MJ-CIS18TW，消費者可透過底座銘板貼紙確認使否為需回收的產品型號，如果無法確認底座銘板貼紙上的型號，也可從側邊注意事項貼紙確認，即日起至明年2／28期間，持有符合指定型號之商品，可攜帶商品至全台門市，由門市人員協助辦理回收退款作業，退款將依商品售價2,590元以現金方式退款。

業主也補充，使用者若發現風扇使用時出現異音或是異味，請立即停用並確認型號，若為回收型號請送至門市退款，不要再繼續使用以免短路造成危險。更多資訊可參閱官網公告。