fb ig video ETtoday search mobile

朱智勛一件襯衫帥翻粉絲、李到晛曬高級貴公子風　男星同款單品搜出來

>

朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來

▲男星同款單品。（圖／blitzway_reporter IG、周興哲官方提供、ldh_staff IG）

圖文／CTWANT

從見面會、街拍到舞台，男星們早就把「衣Q」當作第二張臉，穿搭講究程度完全不輸女星！這次就來分享男神的時尚祕訣，無論你是哪一種風格，這波「男星同款」穿搭靈感就是最好的教科書，男生們不妨試著抄作業、照著穿就對了！

男星同款單品：李到晛BALMAIN粗花呢機車外套

韓國男神李到晛在海外粉絲見面會上，以這件BALMAIN 2025春夏系列黑色粗花呢機車外套，展現優雅反叛的代名詞。粗花呢原本是高貴老錢風的代表，做成機車外套立刻變身壞壞貴公子，且不只在材質上玩出層次，更完美凸顯李到晛的清冷氣質＋硬派輪廓。

朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來

▲李到晛。（圖／ldh_staff IG、品牌提供）

男星同款單品：朱智勛BALMAIN刺繡襯衫

朱智勛這回以一件BALMAIN 2025春夏系列黑底白字刺繡襯衫現身見面會，看似簡單的黑白對比，卻藏著滿滿的設計心機。刺繡不是傳統的浮誇花紋，而是乾淨俐落的文字排布，既保留知性氣息，也加強整體視覺焦點，簡約又不單調、時尚與內涵一次搞定。

朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來

▲朱智勛。（圖／blitzway_reporter IG、品牌提供）

男星同款單品：周興哲SANDRO印花短袖襯衫

周興哲這回穿上SANDRO HOMME天藍色十字架印花短袖襯衫，簡直像是把藍天穿上身，印花設計低調中帶點個性，打造率性的舞台風采。這件襯衫不只是襯托他陽光率性的笑容，更是夏日舞台上的清新風景線。

朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來

▲周興哲穿SANDRO印花短袖襯衫。（圖／周興哲官方提供、品牌提供）

男星同款單品：韋禮安SANDRO水鑽牛仔襯衫

韋禮安選擇這件SANDRO春夏系列淺藍色水鑽長袖牛仔襯衫，簡直是牛仔也能很閃的最佳示範！這件襯衫完美結合牛仔的休閒感與水鑽的華麗感，低調中帶點小鋒芒，讓他在舞台上像是仙氣男友，清爽、自在，還自帶亮光效果。

朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來

▲韋禮安。（圖／韋禮安IG、品牌提供）

男星同款單品：婁峻碩SANDRO短袖簍空針織上衣

婁峻碩選穿的這件SANDRO男裝系列卡其色短袖簍空針織上衣，營造隨性悠然的法式格調。簍空設計若隱若現剛剛好，性感不露骨、時尚不浮誇。整體色調溫潤中帶點率性，搭配簡單的褲款就能瞬間營造很懂穿的魅力！

朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來

▲婁峻碩同款SANDRO短袖簍空針織上衣。（圖／婁峻碩IG、品牌提供）

延伸閱讀
媽媽餵堅稱「寶寶喝奶粉等於吃全糖」　蘇怡寧醫師回5點嗆：有本事衝著我來！
「拖吊界蘇志燮」紅了！女網友嗨喊：把我心拖走　他曝感情狀況
原始連結

關鍵字：

周刊王, 朱智勛, 李到晛, 周興哲, 婁峻碩, 韋禮安

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我可是有靠山】比熊有媽罩變很秋！見哥挑釁狠瞪兇巴巴

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式

年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式

人生的5種不值得　最傻就是「為求穩定什麼都忍」

人生的5種不值得　最傻就是「為求穩定什麼都忍」

5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話 伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密 詹子萱愛上HOGAN奶茶德訓鞋！「挑鞋秘訣公開」還大推毛球手袋 外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表 蕭邦2200萬珍珠項鍊坐鎮　陀飛輪鑽錶閃爆 G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二 「臉蛋天才」車銀優當兵時尚照先存檔　黑衣配蜜蜂珠寶帥炸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面