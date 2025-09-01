許瑋甯升格當媽自拍照美翻、吳謹言秒回少女顏　4招養出產後好氣色

fb ig video ETtoday search mobile

▲吳謹言、許瑋甯、林依晨。（圖／取自吳謹言IG、許瑋甯IG、林依晨IG）

圖文／CTWANT

許瑋甯才剛升格當媽，就在社群平台曬出自拍照，美貌狀態好到不像話！不僅肌膚細緻透亮，氣色紅潤到完全沒有疲態，網友一面倒大讚：「少女肌回歸了！」、「完全不像剛生完小孩！」。

▲許瑋甯升格當媽後曬出自拍照。（圖／取自許瑋甯IG）

而不只許瑋甯，林依晨今年6月也順利迎來二胎，不久前她為慶祝粉絲團成立19周年，身穿粉紅T恤現身，頂著俐落短髮、笑容甜美依舊，42歲的她氣色明亮清新，完全看不出已是兩個孩子的媽媽，粉絲驚呼「依晨根本凍齡！」。

▲林依晨今年6月順利迎來二胎。（圖／翻攝自小紅書）

同樣引發話題的還有大陸女星吳謹言，今年2月生下女兒後，她很快以完美狀態重返鏡頭！5月登上時尚紅毯時，一襲銀色亮片禮服驚豔全場，纖細肩頸線條與自信氣場完全hold住鏡頭，被媒體形容「產後復出火力全開」，狀態堪比未婚時期。

▲吳謹言。（圖／取自吳謹言微博）

其實，不論是許瑋甯、林依晨，還是吳謹言，產後都能美到不科學，也讓人好奇不已她們背後的祕訣？雖然每位女星的生活方式不同，但想要像她們一樣展現好氣色，新手媽媽們也可以從以下方法著手：

第一飲食補氣血：多吃紅棗、黑芝麻、山藥、小米粥等食材，能幫助補血養顏，讓氣色自然紅潤。

第二分段睡眠＋泡腳助循環：雖然作息常被寶寶打亂，但只要善用分段休息，睡前再花10分鐘溫水泡腳，就能幫助循環、改善睡眠品質。

第三保養以保濕為主：荷爾蒙變化容易讓膚況不穩，建議日常保養以保濕修護為核心，再搭配一週2次面膜加強，能讓肌膚更穩定透亮。

第四保持愉快心情＋Me Time：適度與家人分工，留些時間給自己，不論是聽音樂、敷面膜或運動，都能舒緩壓力，讓狀態自然更佳。

▲許瑋甯。（圖／取自許瑋甯IG）

從這些女星的產後狀態就能看出：當媽媽並不代表一定要與疲憊畫上等號！懂得調養飲食、維持生活節奏與心情，新手媽咪一樣能美翻天，把最好的自己展現出來。

