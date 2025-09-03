年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式

文／人物誌

最近「零糖社交」（Zero-sugar socializing）這個新名詞在社群媒體上引發共鳴。第一次看到相關文章時，就覺得它完美詮釋了那種懶惰回訊息又不是有意忽視朋友的狀態，心底默默覺得這好像就是一個很理想的社交模式。

想想也覺得奇怪，以前的社交模式總愛強調人要常常見面互動，而現在的我們為什麼卻希望可以降低社交負擔呢？或許這是成長背景與時代改變的原因所造成的，它反映了當代年輕人對於人際互動的重新思考與調整。在不失禮貌與真誠的前提下，選擇減少負擔，這樣的社交關係才是剛好的狀態。

怎樣才算「零糖社交」？



「零糖社交」顧名思義是指像無糖飲料一樣無負擔的社交方式。它不是冷漠疏離，而是一種不黏膩、不刻意、不強求即時回應的相處模式。即便彼此不是天天聯絡，也不會因此感到關係疏遠，就算某天沒有情緒或精力回覆訊息，也能被理解與尊重。這樣的互動強調邊界感與自我空間，更注重內心的舒適，而非表面的熱絡。

零糖社交和傳統的深度社交不同，它不要求高度情感投入與密集交流，而是強調有事說事、沒事自在。即使很久沒聯絡，彼此關係也不會變質。這種模式看似冷淡，卻是一種尊重自我與他人節奏的生活哲學。

▲《低谷醫生》劇照。（圖／jtbc，下同）



為什麼年輕人選擇「去糖化」？



1. 社交疲勞與心理過載

在資訊爆炸與通訊即時的時代，每天面對數十條訊息、群組通知、社群互動，讓許多年輕人感到身心俱疲。過多的社交義務、即時回覆的壓力，使得人際互動成為一種任務，而非純粹的情感連結。零糖社交的出現，正是對這種社交過勞的反應。

2. 對邊界感與心理自主的重視

Z世代與Y世代成長於強調個人價值的時代，他們更懂得設定自我邊界，也更願意維護自己的情緒。相較於過去講求人情往來、情感投入的深交文化，現在的年輕人更追求舒適自在的社交距離。零糖社交恰好提供了一種不失禮、但也不委屈自己的方式，讓人得以自在地相處與選擇。

3. 社群媒體改變社交節奏

社群媒體與即時通訊軟體的普及改變了人際連結的形式，也拉長了關係的有效期限。以前的人，若長時間未聯絡，很可能真的就漸行漸遠了。但現在，即便彼此一年只互動幾次，也能透過限時動態、貼文留言維持基本存在感。零糖社交在這樣的環境中成為可能，因為偶爾互動的社交模式已不再代表著關係變不好。

4. 減少情緒負擔，回歸真實關係

很多人曾經在高強度的友情或感情中感到被掏空，甚至因為不對等的付出與回應感到失望。零糖社交強調的就是一種「我關心你，但不依賴你」、「我尊重你，但不控制你」的互動方式。這不但能避免過度情緒消耗，也讓關係更真實、自在。

零糖社交不是不社交，也不是鼓勵冷漠，而是讓人重新思考什麼才是真正健康、長久的人際關係。對於在高壓、快節奏中成長的年輕世代來說，它是一種對抗社交疲勞、保留心理空間的理性選擇。當我們學會尊重彼此的節奏與距離，也許才能建立起更長久、不綁架彼此的剛好關係。

