「人生沒有劇本，都是邊走邊想」　變化也是一種成就

文／人物誌

還記得，小時候總會被問這個問題：「你長大想做什麼？」

大人們總說：「要好好讀書，考上好大學，將來才有出息。」於是，我們開始為人生排出一條看似光明又清晰的路。上好學校、找好工作、買房買車、結婚生子，彷彿照著這個模板走，就能得到幸福。

但當我們真的一步步踏入大人世界，才發現現實和想像有著不小的落差。小時候的夢想也許是當醫生、律師、老師，長大後卻可能走上完全不同的道路。這些差距，並不代表失敗，而是成長過程中的轉彎。人生沒有劇本，沒有人能預先寫好每一幕的臺詞，更多時候，我們都是邊走邊想。

計畫不如變化，變化也是一種成就

人生常被比喻為一場旅程，但這條路並不是高速公路，而更像是蜿蜒的山徑，有時風景優美，有時突如其來的大雨讓人措手不及。我們也許會在大學時期發現選錯了科系、進入職場後對原本夢寐以求的工作失望，甚至在人生某個階段，突然對曾經堅信的價值產生動搖。

這些變化，真的不代表你不夠堅持，而是你有能力去聆聽自己內心的聲音，有勇氣修正方向。有太多人為了維持表面上的穩定，硬把自己套進不適合的劇本裡，結果反而失去了生活的熱情。計畫改變，並不可怕，可怕的是，我們為了守住計畫，而忽略了當下的自己。

放下框架，才能看見更多可能

我們總以為成功有一定的模樣，但真實的世界千變萬化，每個人都可以定義自己的成功。不一定非要在30歲前買房，也不是一定要結婚生子才算人生圓滿，不必勉強自己在人生某個階段做出所謂正確的選擇。

反而，當你放下框架，停止與他人比較，你會發現生活其實充滿彈性和自由。你可以30歲轉職，40歲創業，50歲去流浪，60歲學畫畫。只要願意改變，人生就還在創作中。

接受不確定，擁抱當下的每一步

「邊走邊想」，不是對未來沒準備，而是懂得在走的過程中不斷調整、重新選擇。與其試圖寫好劇本，不如學會臨場發揮。與其執著於某個看似完美的終點，不如專注於當下的每一步。

真正精彩的人生，不在於是否照著原本的劇本走完，而在於是否勇敢地活成了自己的樣子。

人生沒有一定要怎樣，也沒有非得照著誰的路走。每個人都是自己人生的編劇、演員與導演。可以迷路、可以重來、可以隨時改寫。下一場戲會如何展開，沒人知道，但那才是人生最有趣的地方。

