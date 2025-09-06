fb ig video search mobile ETtoday

「人生沒有劇本，都是邊走邊想」　變化也是一種成就

>

文／人物誌

還記得，小時候總會被問這個問題：「你長大想做什麼？」

大人們總說：「要好好讀書，考上好大學，將來才有出息。」於是，我們開始為人生排出一條看似光明又清晰的路。上好學校、找好工作、買房買車、結婚生子，彷彿照著這個模板走，就能得到幸福。

但當我們真的一步步踏入大人世界，才發現現實和想像有著不小的落差。小時候的夢想也許是當醫生、律師、老師，長大後卻可能走上完全不同的道路。這些差距，並不代表失敗，而是成長過程中的轉彎。人生沒有劇本，沒有人能預先寫好每一幕的臺詞，更多時候，我們都是邊走邊想。

▲（圖／《不如海邊吹吹風》劇照，下同）

計畫不如變化，變化也是一種成就

人生常被比喻為一場旅程，但這條路並不是高速公路，而更像是蜿蜒的山徑，有時風景優美，有時突如其來的大雨讓人措手不及。我們也許會在大學時期發現選錯了科系、進入職場後對原本夢寐以求的工作失望，甚至在人生某個階段，突然對曾經堅信的價值產生動搖。

這些變化，真的不代表你不夠堅持，而是你有能力去聆聽自己內心的聲音，有勇氣修正方向。有太多人為了維持表面上的穩定，硬把自己套進不適合的劇本裡，結果反而失去了生活的熱情。計畫改變，並不可怕，可怕的是，我們為了守住計畫，而忽略了當下的自己。

放下框架，才能看見更多可能

我們總以為成功有一定的模樣，但真實的世界千變萬化，每個人都可以定義自己的成功。不一定非要在30歲前買房，也不是一定要結婚生子才算人生圓滿，不必勉強自己在人生某個階段做出所謂正確的選擇。

反而，當你放下框架，停止與他人比較，你會發現生活其實充滿彈性和自由。你可以30歲轉職，40歲創業，50歲去流浪，60歲學畫畫。只要願意改變，人生就還在創作中。

接受不確定，擁抱當下的每一步

「邊走邊想」，不是對未來沒準備，而是懂得在走的過程中不斷調整、重新選擇。與其試圖寫好劇本，不如學會臨場發揮。與其執著於某個看似完美的終點，不如專注於當下的每一步。

真正精彩的人生，不在於是否照著原本的劇本走完，而在於是否勇敢地活成了自己的樣子。

人生沒有一定要怎樣，也沒有非得照著誰的路走。每個人都是自己人生的編劇、演員與導演。可以迷路、可以重來、可以隨時改寫。下一場戲會如何展開，沒人知道，但那才是人生最有趣的地方。

延伸閱讀

從生活中尋找安定感：在不斷改變的時代，心穩才能應對不確定

「雲淡風輕」困境時這樣想：現在的煩惱，將會是以後笑著說起的回憶

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 人生, 自我成長, 變化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表 Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬 感情走到盡頭的5大跡象！從冷漠對話到未來分歧　愛已消失的警訊 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 Dyson發表「筆型吸塵器」僅重一公斤　打掃不再手痠痠 敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強 「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面