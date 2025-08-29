王淨「高冷紅唇」合體劉以豪站台LV彩妝　透露私下最愛色號

▲王淨、劉以豪出席LV全新彩妝發表會。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Louis Vuitton BEAUTY彩妝今（29日）台灣正式開賣，全新彩妝系列發表會邀來王淨、劉以豪共襄盛舉，王淨以一抹鮮明紅唇登場，氣場全開。她笑著說：「今天塗了紅唇，所以今晚我不想多說話，要當個氣場小姊姊，打算走高冷路線。」而劉以豪則是以自然大哥哥自居，現場氣氛歡樂到不行。

▲王淨鮮少以紅唇現身。

王淨今天挑選品牌經典紅色#854，自曝平常很少畫大紅唇，但昨天PO照片到社群平台，獲得不少好評，所以心情很開心，因為今天唇色重，所以眼妝特別清淡，臉上只要一個重點就好，她也透露私下最愛玫瑰色唇膏，像是#230就是會使用的顏色。

▲王淨使用色。LV唇膏，#854，5,000元。

被問到七夕有什麼安排時，王淨大方地笑說：「其實我的七夕就在這場 LV 活動啦！我覺得情人節禮物不需要等男友送，口紅這種東西自己就可以直接包色，送給自己最實在。」至於美容秘訣，她依舊真實直率：「我的小祕密其實就是睡覺！能睡著就不要醒著。」

▲劉以豪一身帥氣示人，帶有濃濃英倫風。

而劉以豪則透露今晚壓力有點大，鮮少參加彩妝活動，關於要了解彩妝資訊特別費心，今天塗的是#108的唇膏，讓自己看起來更有氣色感，而被問及喜歡女生什麼唇色？他則認為不拘，只要不要黑色就好。他也提及LV唇膏的設計相當有巧思，底座的經典老花設計，相當精緻，唇膏硬殼小包裡面附有鏡子，自己也非常喜歡。

▲唇膏質感滿分且充滿巧思。

▲LV彩妝小配件相當精緻可愛。