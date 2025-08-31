美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片

記者曾怡嘉／台北報導

夏日倒數計時，一起來看看本周保養新鮮貨，保養、彩妝全部通通網羅，讓你快速了解，挑對適合產品，美麗更上一層樓。

#THREE

▲THREE 平衡全系列。

THREE以直營模式重新回歸台灣市場，實體專櫃也即將於9/1在誠品南西店登場，為期一個月的快閃專櫃，為慶祝回歸，除了經典明星商品-平衡潔膚油 N外，更首度引進多款日本熱銷話題產品，包含精油淡香水R、平衡沁新防曬乳及晶透裸光飾底乳等等，邀請粉絲一起來體驗。

#RMK

▲RMK 完美無瑕粉底液PLUS，30ml，2,200元。

RMK粉底液全新升級，完美無瑕粉底液PLUS添加高比例的「黑氧化鐵包覆珠光」，於凹處部位形成陰影、凸起部位增添光感，輕鬆幫你營造立體感。其中2種的偏光珠光，使肌膚由內而外透出自然光澤

#YOLU

▲YOLU 夏季寧靜、舒緩、深層洗髮精，440ml，各550元。

YOLU首度推出夏季限定 「微醺夜調系列」，全系列靈感源自夏夜迷人的無酒精雞尾酒，萃取自每款雞尾酒中的主角水果調製成保濕成分，寧靜系列為橙花油萃取物，舒緩系列為萊姆果汁，深層系列為黑加侖果實萃取物，為夏天強烈紫外線造成的肌膚及頭皮乾燥給予舒緩並保濕。



#曼秀雷敦

▲曼秀雷敦 Acnes積雪草舒緩修護棉片，70片，590元。

曼秀雷敦推出全新積雪草舒緩修護棉片，結合三重植物精萃x雙酸煥膚成分，有效舒緩痘痘肌膚不適；雙面柔棉設計，一片實現調理角質、濕敷修護，讓痘痘肌逐漸養成健康、穩定的理想膚況。

#INNISFREE

▲INNISFREE 超可愛限量聯名系列正熱賣中。

INNISFREE 攜手小熊維尼與他的好朋友們推出限量聯名系列，全系列共有7款夏日明星商品，包裝上印有彩繽紛又帶有手繪質感的小熊維尼、跳跳虎、屹耳與小豬插圖，無論放在化妝包或擺在化妝台上都可愛滿分。