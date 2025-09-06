日本女生瘋「沒化底妝卻更美」　3款自帶濾鏡光的飾底乳推薦

▲妝前乳能幫助打亮膚色、修飾蠟黃。（圖／廖怡婷 攝、品牌提供）

要怎麼做到「好像沒化妝，卻比素顏更漂亮」？其實日本女生的秘密就是透過飾底乳或輕盈型粉底來打造出自然的光澤肌。尤其妝前乳能幫助打亮膚色、修飾蠟黃，比起粉底液有時甚至更能呈現水潤與光澤感。相反地，粉底打得太厚，反而容易顯老、失去年輕感。以下這三款好物讓妳輕鬆完成無瑕卻清透的美肌！

克蘭詩 蘋果光妝前精華乳

克蘭詩首次推出「養膚級妝前乳」，以高達97%精華成分打造日常保養型妝前產品，擦上後就像打開手機濾鏡般的效果，輕裸精華能柔焦毛孔、均勻膚色，讓素肌煥亮零負擔。一瓶結合妝前打底、養膚機能、防曬防護與持妝科技，單擦即可透出自然蘋果蜜光，上妝更顯服貼、不起屑，讓妝效與膚況同步升級。妝感不再仰賴厚重遮瑕，而是以輕盈質地呈現出「原生好膚質」的自然狀態。

▲克蘭詩 蘋果光妝前精華乳 SPF30 PA+++ 30ml／1,800元。（圖／廖怡婷 攝）

THREE 晶透裸光飾底乳

日本女生最近尤其流行展現素肌之美而不是靠濃妝堆疊，使肌膚散發自身的光澤、透明感與血色才是最漂亮的底妝。THREE也一直秉持自然美學、嚴選植物精華，這款飾底乳融合天然植萃能量與輕盈親膚質地，為肌膚打造如同第二層肌膚般的舒適妝感。霜狀轉粉質地使妝效細緻持久，添加6種植物油脂與萃取成分塗抹起來更加滑順、保持淡淡的光澤感。

▲THREE 晶透裸光飾底乳 SPF26 PA+++ 全3色 30g／1,350元。（圖／品牌提供）

▲紫色飾底乳能幫助修飾蠟黃感，散發溫潤如珍珠般的光澤。（圖／廖怡婷 攝）

SUQQU 晶采艷澤修顏乳

不只賦予妝彩，更讓素肌由內透出自然光采。完美融合SUQQU的保濕護理與底妝哲學。突破底妝與保養的界線，採用保濕霜配方，讓上底妝＝養肌膚，潤養肌膚的革新粉底。採用具有高保濕力，以植物保濕成分為主的美容複合成分，讓你擦上臉後就能立即補光，完全不需要任何上妝技巧，輕薄的妝效但又有自然遮瑕的效果，沒有粉底的厚重感超受日本女生喜愛，不喜歡粉底感的人可以直接擦這個搭配蜜粉使用也能營造出很有質感的底妝妝效。

▲SUQQU 晶采艷澤修顏乳 SPF38PA++ 全3色 40g／2,850元。（圖／品牌提供）

▲添加高保濕成分讓帶妝期間肌膚含水量仍持續提升，使肌膚洋溢水潤的透明感，愈顯光澤。（圖／廖怡婷 攝）

