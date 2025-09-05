2025秋季粉底新品一次看！THREE粉凝霜備受期待、KANEBO實現質感偽素顏

▲秋季底妝新品。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

秋天的氣溫逐漸轉涼，肌膚卻容易因換季而乾燥或暗沉？想要妝容從早到晚都維持完美狀態，底妝新品就成了最重要的秘密武器！這一季PAUL&JOE、RMK、THREE、黛珂、KANEBO與THREE，同步推出話題作，各自展現不同的底妝哲學，讓妳可以依照需求找到專屬的「命定底妝」。

PAUL & JOE：珍珠光澤感的「糖瓷珍珠粉底霜」

這次PAUL & JOE帶來的糖瓷珍珠粉底霜，最大亮點就是獨特的teri光感！靈感來自珍珠被光層層折射後的奢耀質感，質地細膩卻帶有柔潤厚度，獨家珍珠層光感科技能在肌膚表面形成一層高級光暈，修飾膚色同時散發微微珍珠光，讓妝容看起來優雅又高貴。

▲PAUL&JOE糖瓷珍珠粉底霜SPF30 PA++／2,470元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

而且它在Keep妝效之外還兼具保養感受，粉底霜裡添加橙花精露、白百合萃取與多重玻尿酸，能讓底妝長時間維持柔軟與水潤。建議可搭配同系列的糖瓷親親美妝蛋使用，能更均勻推開粉底霜，同時帶出細緻服貼度，即使在乾燥的秋季氣候，也能維持肌膚澄淨透亮，讓妝感看起來就像保養後自然透出的光澤。

▲糖瓷珍珠粉底霜的好搭檔就是糖瓷親親美妝蛋！可乾濕兩用，乾用打造霧光柔焦底妝、濕用拍出水潤光澤妝感。（圖／吳雅鈴攝）

RMK：全角度發光的「完美無瑕粉底液PLUS」

RMK今年全新上市的完美無瑕粉底液PLUS，強調從任何角度看都能展現立體感！質地輕盈卻具備足夠遮飾力，無論正面或側面，甚至斜角視線下，都能保有澄淨透亮的妝效，上臉後能與肌膚融為一體，呈現乾淨俐落的膚質印象。

▲RMK完美無瑕粉底液PLUS 30ml／2,200元。（圖／吳雅鈴攝）

粉底液採用黑氧化鈦包覆層科技，搭配偏光珠光成分，營造從肌膚內層散發的自然明亮感；同時融入乳木果油、玻尿酸、柑橘萃取等高保濕配方，長效維持彈潤，卸妝後肌膚依舊柔軟不緊繃，真正做到「好看又好養」。

▲RMK創意總監說明：「此瓶粉底液著重在保留每個人原有的素肌感，讓真實的膚質能隱約透出，而不是完全遮掩原生的自然樣貌。」（圖／吳雅鈴攝）

如果想要進一步延長底妝的新鮮感，RMK也同步推薦平衡調理光感噴霧，這款噴霧能在妝前快速補水，讓底妝更服貼；妝後使用則能鎖住水分並帶出自然光澤，隨時補噴就像替肌膚開啟一個水光濾鏡。特別適合秋冬乾燥氣候下使用，隨身攜帶也很方便，讓肌膚狀態隨時保持澄淨透亮。

▲RMK平衡調理光感噴霧50ml／1,100元。（圖／吳雅鈴攝）

THREE：綻放自然柔霧感的「晶透絲霧粉凝霜」

THREE今年回歸台灣市場，除了既有品項，讓小編偷偷告訴妳接下來將有厲害話題新作晶透絲霧粉凝霜登場！它的特色在於極薄透的絲霧光感薄膜，一抹即可完成防曬、潤色與修飾三大功效，妝效呈現柔霧光澤，乾淨卻不失透亮，能自然隱形毛孔與細小紋理，就算沒有化妝技巧也能快速上手，打造簡約而洗練的日常妝容。

▲THREE晶透絲霧粉凝霜SPF50+/PA++++ 30g／1,300元。（圖／吳雅鈴攝）

更吸引人的是，它還具備SPF50+/PA++++高防護力，防水耐汗不易脫妝，對台灣女孩的膚質很友善！預計將於10月正式上市，同步引進日本的3色選擇，無論是想要柔和粉嫩氣色，還是自然健康米色，都能找到契合的色調，成為今年秋冬最值得期待的底妝新品之一。

▲一步完成防曬、潤色與修飾，想要早上多睡一點再出門，THREE的絲霧光感薄膜就是妳的好幫手！（圖／吳雅鈴攝）

黛珂：24小時光澤不掉線的「禪 恆潤光采粉餅」

黛珂2025秋季的禪 恆潤光采粉餅，承襲品牌獨家的SUMI TECHNOLOGY，結合3D Glow Powder Triplex成分，讓粉體細緻到幾乎無感，卻能瞬間修飾暗沉與毛孔，上臉服貼不卡紋、光澤感宛如天生，從早到晚維持透亮不暗沉，就算是乾肌或混合肌，也能享受輕盈卻高遮瑕的完美平衡。

▲黛珂禪 恆潤光采粉餅／1,750元（圖／品牌提供）

備受好評的還有一點，那就是它不只是單純的粉餅，而是融入保養思維的底妝！成分中包含菸鹼醯胺、梅子與茶葉萃取，能長時間保持肌膚水潤澄淨，並搭載MULTI-5-PROOF科技，抗汗、抗皮脂、抗乾燥，應對台灣多變氣候也能維持持妝。對於想要「一整天都像剛上妝」的女孩來說，這是一款能真正做到全方位守護的底妝神器。

▲妝效光是美還不夠，黛珂的禪 恆潤光采粉餅還能同步保護肌膚免受環境傷害。（圖／品牌提供）

KANEBO：AI都誤判為素顏的「無瑕妍采活力肌粉霜Ⅱ」

以隱形遮飾力為核心，透過升級版活力美肌科技在塗膜表面與膜內同時進行光線擴散，愈疊愈能保留原生膚質的真實感；瑕疵被柔焦處理但妝感近乎無痕，品牌內測甚至出現AI誤判為素顏的結果！想要遮瑕、又不想「看起來有上很多妝」的人，有了它絕對能實現妳的心願。

▲KANEBO無瑕妍采活力肌粉霜Ⅱ／4,000元。（圖／品牌提供）

配方裡還加入靈感來自胎脂的TAISHI™HN複合成分，上妝同時替肌膚鎖住水分，讓乾燥細紋不容易浮現，一罐就能搞定底妝，不用再額外加遮瑕或蜜粉，也能從早到晚都保持那種水潤、有活力的好膚質感。

▲可與肌膚無縫貼合的隱形遮飾力，無需妝前乳、遮瑕膏、蜜粉，依然能維持完美妝效。（圖／品牌提供）



