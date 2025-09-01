超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則





▲歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

近期在健身圈與社群平台上悄悄竄紅的「666走路瘦身法」，被視為一種不費力又容易執行的減重策略，尤其適合久坐上班族與運動新手。這個方法不需昂貴器材、也不講求速度，只要靠「走路」就能達到燃脂效果，對於久坐上班族或運動初學者來說，是非常友善的一種減重入門法。

「666」的核心原則為：

1.每天步行6公里（約等於1萬步），涵蓋 6 分鐘的暖身和 6 分鐘的放鬆

2.一週實行6天

3.每次至少走60分鐘以上

這種以步行為主的減脂方式屬於中低強度有氧運動，能夠促進心肺功能與基礎代謝，長時間執行下來更有助於脂肪燃燒。根據專家分析，步行一小時能消耗約200～300大卡的熱量，如果配合飲食節制與作息穩定，對體重控制與體脂下降都會帶來正向影響。

「666走路法」的最大優勢就是不受地點限制、門檻低、風險小。無論是在公園、社區、或上下班途中，只要有時間就能走起來，不少人將其融入日常生活，如走樓梯代替搭電梯、用走路通勤取代搭車，不知不覺中也能輕鬆達標。此外，這樣的運動方式不僅燃脂，還能幫助緩解壓力、改善睡眠與增強肌耐力。

緊接著進行6 分鐘的收操與拉伸，對於舒緩緊繃肌肉、促進乳酸代謝至關重要。這一步驟能減少隔天痠痛感、提升長期執行的舒適度，可針對下列部位進行拉伸：小腿肌與大腿後側（腿筋）、髖關節與臀部、腰部、肩膀輕微扭轉放鬆、手臂與上背伸展。若能搭配正確走路姿勢（例如挺胸、收腹、自然擺臂），還可優化下半身線條，提升整體氣質與精神狀態。不過醫師也提醒，長時間步行雖然安全，但仍需注意鞋款選擇與身體狀態，建議循序漸進、避免過度勉強，並在高溫或空氣品質差時調整運動時間與強度。