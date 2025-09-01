出油、扁塌也不怕！夏季「去油蓬鬆清潔髮品」推薦

▲夏日頭皮清潔尤其重要。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季氣候炎熱潮濕，高溫曝曬加上頻繁進出冷氣房，外在溫度劇烈變化時，進而出現頭皮油膩、毛孔阻塞，或髮絲乾燥脆弱等困擾髮況，飄逸頭髮變得黏膩扁塌。因此，「溫和洗淨、調理油脂、蓬鬆清爽」尤其重要，《ET FASHION》推薦夏季口碑清潔髮品，讓秀髮在盛夏能自在呼吸。

10/10產品教育訓練講師Tina也分享3大夏季養髮秘訣，日常清潔選用兼具溫和洗淨、調控油脂效用的洗髮產品，搭配定期替頭皮做深層清潔，幫助髮肌控油及淨化代謝、維持毛囊暢通，讓新生髮絲更加健康強韌。夏季頭皮出油狀況增加，也提醒使用潤髮或護髮產品時，建議勿直接將其塗抹於頭皮上，避免產生髮絲扁塌情形。

最後夏天出入戶外及室內冷氣房，冷熱交替容易造成皮脂分泌失衡，此時推薦使用頭皮豐盈蓬鬆髮霧，使黏膩髮絲立即恢復如剛洗完頭般的蓬鬆度。日常亦可搭配具有蓬鬆清爽功效的洗髮產品，長效維持空氣感秀髮。

▲rahua 神奇核果豐盈洗髮精 275ml，1,250元。

內含檸檬草、綠茶、薰衣草、尤加利等成分，去除頭皮多餘油脂，協助秀髮維持豐盈清爽感受。添加富含Omega-9的rahua果油，有效調理油水平衡、修護頭皮皮脂膜，使頭髮更加強韌健康。

▲AHRES 三層豐盈洗髮露，480ml，1,080元。

添加能調理頭皮環境的枇杷葉萃取、預防頭皮乾燥的光果甘草根萃取，以及改善觸感並增加彈性和光澤的油桐油聚合物，推薦給中等至細軟髮，頭髮容易扁塌或因受損而粗糙打結的消費者使用。

▲(MALIN+GOETZ) 薄荷洗髮露，236ml，1,000元。

天然薄荷搭配胺基酸清潔成分，溫和潔淨配方適合敏感頭皮，洗髮時讓泡沫停留於頭皮上1至3分鐘，使薄荷發揮清涼、提神和淨化作用，推薦給在意頭氣味的使用者。

▲uka 森肽賦活沁涼洗髮露，400ml，1,500元。

薄荷清新提振，賦予髮根超強彈力，蘊含20種胺基酸，有助於強韌髮芯結構，細緻輕盈泡沫能溫和清潔頭髮並強韌髮絲，打造豐盈蓬鬆效果。