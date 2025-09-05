Smeg與Dolce＆Gabbana全新聯名美成畫　職人手繪把家電變藝術品

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

當Smeg復古極簡風格的小家電，遇上華麗奔放的Dolce&Gabbana，完全就是藝術品的誕生！一起來欣賞Smeg x Dolce & Gabbana最新聯名系列。

出生義大利的家電品牌Smeg與時尚品牌Dolce&Gabbana流著同樣的義式血統，雙方早在2016年便開始合作，旨在頌揚義大利傳統工藝，曾推出過多款華麗鮮艷圖騰的家電單品。2025年Smeg與Dolce&Gabbana再度以義大利南部的夏日陽光、大海為靈感，推出「Blu Mediterraneo 藍色地中海」聯名系列。

Smeg x Dolce & Gabbana「Blu Mediterraneo 藍色地中海」聯名系列



「Blu Mediterraneo 藍色地中海」聯名系列以藍色、白色交織出萬花筒般的細緻圖騰，這些圖案源自義大利西西里島的傳統「馬約利卡（Majolica）」手繪花磚技術，由專業的花磚工藝師一筆一畫勾勒、層層暈染而成，且每道線條需在釉未乾前一氣呵成，無法更改的特性更彰顯職人的工藝，也使作品顯得更有手工的溫度。

承襲自義大利文藝復興時期的裝飾藝術，以及西西里歷史文化，正是Dolce&Gabbana的設計泉源，將繁複美學用於Smeg極簡溫潤的家電上，成為了日常居家的藝術品，本次聯名的每一項家電都有著各自不同的圖騰，360度都值得細細欣賞，推出包括磨豆機、義式咖啡機、電動奶泡機、電熱水壺、烤麵包機和招牌的復古冰箱，由於全系列皆在義大利製作，因此也特別限量，想收藏的朋友手腳要快了！

▲Smeg兩片式烤麵包機（限量10台）NT$29,800。

▲Smeg單門復古冰箱（限量2台）NT $418,000。

▲Smeg電動奶泡機（限量10台）NT$38,800。

▲Smeg電熱水壺（限量10台）NT$ $29,800。

▲Smeg義式咖啡機（限量10台）NT$58,800。

▲Smeg定量磨豆機（限量10台）NT$48,800。

