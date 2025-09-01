陳妍希：婚後別把所有時間都給家庭　最重要的是別把自己給丟了

▲陳妍希離婚後狀態變更好。（圖／翻攝自小紅書／陳妍希，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

42歲陳妍希官宣離婚後，接連多檔戲劇上檔，讓網友狂讚狀態變得更好了，她在被陸媒採訪時也提到，自己開始恢復運動，不僅是睡眠變好，就連精神也變好，同時她也被問及給適婚女性的建議，她的答案真實中肯，超值得參考，女生都該熟記。

▲遠離讓自己內耗的人也是愛自己的方式。

陳妍希離婚後狀態回春，她也大方回應，除了運動鍛鍊以外，也盡力讓自己環繞在有愛的人身邊，遠離讓自己內耗的人。被問及給適婚女性的建議，她也中肯回應：「女生都應該保有自己經濟獨立能力，別把時間全部都給家庭，也要分一點時間給親人、朋友和工作，因為很多困難時候，都是朋友家人幫你度過的，最重要的是不要把自己給丟了，你永遠都要愛自己，別人才會來愛你。」

▲婚後仍保有自己十分重要。

其實早前在離婚尚未明朗前，她參加談話節目也有聊到，當一個人自己有問題，他還指責你，讓你覺得是妳有問題時，任何女生遇到這樣男生的時候，真的是趕快跑吧！有多遠跑多遠，當他讓你覺得自己很卑微，覺得自己永遠是錯誤那方時，那就真的不要留了，事後對應她官宣離婚的消息，真的是非常巧合。