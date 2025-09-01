fb ig video ETtoday search mobile

陳妍希：婚後別把所有時間都給家庭　最重要的是別把自己給丟了

>

▲▼陳妍希感情。（圖／翻攝自小紅書／陳妍希）

陳妍希離婚後狀態變更好。（圖／翻攝自小紅書／陳妍希，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

42歲陳妍希官宣離婚後，接連多檔戲劇上檔，讓網友狂讚狀態變得更好了，她在被陸媒採訪時也提到，自己開始恢復運動，不僅是睡眠變好，就連精神也變好，同時她也被問及給適婚女性的建議，她的答案真實中肯，超值得參考，女生都該熟記。

▲▼陳妍希感情。（圖／翻攝自小紅書／陳妍希）

▲遠離讓自己內耗的人也是愛自己的方式。

陳妍希離婚後狀態回春，她也大方回應，除了運動鍛鍊以外，也盡力讓自己環繞在有愛的人身邊，遠離讓自己內耗的人。被問及給適婚女性的建議，她也中肯回應：「女生都應該保有自己經濟獨立能力，別把時間全部都給家庭，也要分一點時間給親人、朋友和工作，因為很多困難時候，都是朋友家人幫你度過的，最重要的是不要把自己給丟了，你永遠都要愛自己，別人才會來愛你。」

▲▼陳妍希感情。（圖／翻攝自小紅書／陳妍希）

▲婚後仍保有自己十分重要。

其實早前在離婚尚未明朗前，她參加談話節目也有聊到，當一個人自己有問題，他還指責你，讓你覺得是妳有問題時，任何女生遇到這樣男生的時候，真的是趕快跑吧！有多遠跑多遠，當他讓你覺得自己很卑微，覺得自己永遠是錯誤那方時，那就真的不要留了，事後對應她官宣離婚的消息，真的是非常巧合。

關鍵字：

陳妍希, 離婚, 獨立, 心態, 建議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離

在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離

許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看

許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看

最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則 《暴君的廚師》超強CP感！潤娥優雅香奈兒套裝　李彩玟穿上西裝更帥了 高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿 喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡 不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式 「精靈女王」凱特布蘭琪3年前舊禮服重穿！威尼斯影展羽毛裝氣勢完勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面