萬寶龍致敬美好旅行　攜手名導Let's Write !

時尚中心／台北報導

國際知名導演 Wes Anderson 再次與萬寶龍（Montblanc）合作，推出最新品牌宣傳短片《Let’s Write》，延續雙方去年為大師傑作系列（Meisterstück）百周年所開啟的創意合作。這支短片充滿 Anderson 獨特的敘事美學與幽默風格，並將MONTBLANC對書寫文化的致敬提升至全新層次，並巧妙帶入品牌精巧時計與最新Grain皮件，引領觀眾步入萬寶龍世界。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍2025品牌宣傳短片《Let’s Write》中的三位主角搭上火車展開旅程，以幽默風格呈現故事情節。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲知名電影製作人Wes Anderson（左）親自演出與萬寶龍合作的宣傳短片《Let’s Write》。

在Wes Anderson導演的視角下，《Let’s Write》回到設定於高山瞭望臺的超現實世界，場景白雪皚皚，宛如夢境，劇情圍繞在Wes Anderson、Rupert Friend 與 Michael Cera飾演三位性格迥異的登山者，透過奇幻的情節與自嘲式幽默，探索創意、書寫、旅行與自我省思之間的微妙關係，亮點在名為「萬寶龍全景之旅」（Montblanc Voyage of Panorama）的幻想列車場景，這列舞台火車由一位踩著自行車的角色驅動，帶領觀眾穿越威尼斯運河、埃及金字塔等火車無法抵達的景點，透過角色對白與視覺隱喻踏上想像之旅，Wes Anderson在影片最終發出隱晦的邀請說：「Let’s Write！」

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲美國演員Joey King（左）與英國演員Rupert Friend共同拍攝萬寶龍2025品牌宣傳形象視覺。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲英國演員Rupert Friend於精緻復古車廂享受書寫樂趣，靈感源自可攜式的書寫旅者（Writing Traveller）公事包。

萬寶龍行政總裁Giorgio Sarné表示：「萬寶龍擁有非凡而豐富的品牌傳承與特色，為我們提供了源源不絕的創意素材與故事。Wes Anderson是完美的敘事者，以獨特的視角，引領人們探索我們的品牌。這次的宣傳活動旨在讓客戶在每一個可能的接觸點，體驗另一種情感連結，重新喚起他們對書寫的好奇心，並感動他們提筆書寫。」在短片中可見新款的Writing Traveler包袋、經典的大師傑作系列書寫工具、由Wes Anderson親自設計的「SCHREIBERLING」鋼筆、可攜式書桌，以及一枚歷史悠久的Minerva懷錶穿梭其中，質感設計滿足品味人士。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍經典的大師傑作系列書寫工具巧妙穿插在影片之中。

短片中精緻復古車廂於9月初也在台北101購物中心重現，萬寶龍舉辦為期一周的Let’s Write Pop-up活動，讓參觀者可現場挑選一張由婁峻碩、宋芸樺、品牌好友炎亞綸、蔡黃汝寫下鼓舞人心字句的限量版主題明信片，體驗書寫樂趣並由萬寶龍提供全球免費郵寄服務。而步入萬寶龍專賣店，則可欣賞完整的秋冬皮件，搶先為造型增添時尚氣息。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍宣傳短片中精緻復古車廂在台北101購物中心重現，舉辦為期一周的Let’s Write Pop-up活動。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲參觀者可現場挑選一張由婁峻碩、宋芸樺、品牌好友炎亞綸、蔡黃汝寫下鼓舞人心字句的限量版主題明信片，體驗書寫樂趣。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍最新款Grain斜背包時尚與實用性兼具。

今年秋冬萬寶龍主打全新Grain粒面皮革包款，熱門的輕便單肩包設有垂直側袋，方便拿取隨身物；此皮料也運用在Grain M-Lock 4810後背包、信差包、手拿文件夾等不同包款，且除了經典黑色款外，本季也新增卡其色和榛果色，讓穿搭更活潑，時尚風格與實用性兼具。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Grain單肩包設有垂直拉鍊側袋，方便拿取隨身物。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Grain手拿文件夾時髦有型。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Grain M-Lock 4810後背包。

 

 

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Grain信差包換上炭灰色粒面皮革。

探索萬寶龍宣傳短片《Let’s Write》與精選商品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

