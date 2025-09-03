楊祐寧驚喜出鏡！與茱莉安摩爾演繹BV半世紀編織之美　話題包款同步看

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

今年（2025）正值Bottega Veneta 經典 Intrecciato 皮革編織工藝誕生半世紀，近日品牌釋出《匠藝吾言》（Craft is our Language）第二波形象廣告，出鏡的明星陣容亦是話題之一，台灣男星品牌大使楊祐寧、奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、超模 Vittoria Ceretti都共同演繹，透過鏡頭語言將品牌核心精神再次具象化呈現。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲《匠藝吾言》第二波形象廣告，（依序）品牌大使楊祐寧、奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、超模 Vittoria Ceretti都共同演繹 。（圖／品牌提供）

此次大片由攝影師 Jack Davison 掌鏡以黑白攝影呈現，去除多餘色彩干擾，將視線集中於皮革紋理、手部動作與人物神情，營造出沉穩而純粹的氛圍。Julianne Moore 身背超大 Intrecciato 編織托特包，優雅冷靜；Vittoria Ceretti 則以抬手動作凸顯手勢語言的主題；作為台灣代表的楊祐寧，在編織造型皮革上衣修飾下，微笑出鏡。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

自 1966 年創立以來，Bottega Veneta 便以手工坊精神立足，標誌性的 Intrecciato 編織工藝不只是製作技術，更蘊含深厚文化與哲思。編織皮革彼此交錯，象徵著人與人之間的交流、互動與連結。在《匠藝吾言》廣告中，「手勢」被設定為共通語言，展現工藝之美與無國界的創意能量。廣告中特別凸顯品牌經典包款，從 Andiamo 大型手提肩背包到Tosca編織手袋，每一款皆採用 Intrecciato 編織皮革，既有堅固耐用的結構感，又保持柔軟的觸感，從各個角度一一捕捉下這傳承 50 年工藝智慧的結晶。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲PRADA正式釋出2025秋冬男裝與女裝形象廣告，新生代超模Kendall Jenner出鏡 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

同時，PRADA正式釋出2025秋冬男裝與女裝形象廣告，透過一組極具動態張力的畫面，展現品牌獨有的精緻實驗精神，最吸睛的是超模Kendall Jenner的驚喜登場，她身穿極簡灰黑呢絨大衣，腰間以細皮繩自然收束，展現帥氣卻不失柔美的時尚態度。手上所提的紅色PRADA Tumulte 納帕軟皮袋更是一大亮點，飽和皮革光澤搭配金色鍊帶，不僅成為畫面視覺焦點，也詮釋了品牌在實用性與優雅之間的拿捏。這款包預計成為本季熱門話題單品，極具收藏價值。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

ET Fashion

