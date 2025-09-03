詹子萱愛上HOGAN奶茶德訓鞋！「挑鞋秘訣公開」還大推毛球手袋

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品鞋履品牌HOGAN今3日舉辦2025 秋冬新品預覽會，邀請到新生代女星詹子萱站台，她以一身休閒夾克外套，腳踩HOGAN厚底德訓鞋展現青春活力，她也分享想要以這身穿搭去米蘭旅遊，同時也是品牌的誕生地，她說：「我心中的米蘭很時尚，本季的建築靈感也來自當地。」





▲詹子萱此次選穿 HOGAN 全新秋冬厚底德訓鞋，Double Cool 厚底為本季全新款式 。（圖／品牌提供）



詹子萱此次選穿 HOGAN 全新秋冬厚底德訓鞋，Double Cool 厚底全新款式鞋底特別採用鋸齒狀設計，不僅增加抓地力，更透過奶茶色的柔和調性，營造出清新耐看的氛圍。她笑說：「厚底真的讓腿的比例更好，看起來超修長！」這雙鞋搭配任何服裝都能成為造型亮點。談到對品牌的第一印象，詹子萱直言：「就是很有質感又時尚。」她特別強調，鞋子對整體穿搭來說是重要的亮點，而 HOGAN 最吸引她的地方就在於舒適度。





▲經典男女同款 H-Stripes 系列也是詹子萱推薦款式 。（圖／品牌提供）

新一季鞋款內置記憶鞋墊，穿起來柔軟輕巧，長時間行走依舊舒適，完全符合她日常對鞋子的需求，她說：「如果要舒適，鞋子真的很重要，我挑鞋會看顏色搭配好不好穿，還有重量，太重的鞋我不太能接受。」而在配件部分，她特別推薦帶有貓咪毛球設計的小手提包，不僅增添可愛細節，更能為秋冬造型注入溫暖感。





▲焦糖棕荔枝紋牛皮女士迷你斜揹包NT23,800；New Olympia 燕麥白拼接玫瑰拿鐵皮革女士休閒鞋NT20,300；HOGAN Double Cool 白色小羊皮與鴛鴦奶茶 logo 女士休閒鞋NT21,800。（圖／品牌提供）

除了厚底德訓鞋，本季新品中還有經典男女同款 H-Stripes 系列，以都會天際線為靈感的垂直凹槽條紋，構築出高度辨識的設計語彙。鞋身以精緻小羊皮製成，鞋側 H logo與鞋跟處撞色細節相呼應，為極簡輪廓注入豐富層次與和諧的視覺焦點，鞋底採用極輕量「餅乾」條紋設計，男款高度 5 公分，女款則為 5.8 公分，更在極簡中展現摩登立體質感。

▲白鹿為 JIMMY CHOO 演繹全新秋季 BAR HOBO 包款系列 。（圖／品牌提供）

白鹿為 JIMMY CHOO 演繹全新秋季 BAR HOBO 包款系列，是以 JIMMY CHOO 經典 「J」 字母的橫桿為靈感，設計出極具辨識度的金屬鎖扣，並推出三種尺寸與不同材質版本，滿足各種日常與造型需求。白鹿演繹的兩款分別為：奶油白色皮革小型 BAR BAG，優雅輕巧、細節處飾以品牌壓紋與精緻縫線設計；另一款黑色大容量 HOBO 包則以麂皮與壓紋皮革拼接，展現層次與結構感，同時保持包型的柔軟流暢，兼顧實用與造型感。腳下的亮點，則是 JIMMY CHOO 本季煥新推出的 SCARLETT 高跟鞋，採用黑色納帕皮革與9.5公分的獨特滴型鞋跟，搭配綁帶設計，融合女性優雅與大膽態度。而她演繹的另一雙 ADRY 踝靴，則以粗跟與珍珠吊飾點綴，建構出強烈摩登風格。