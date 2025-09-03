2025麗晶之夜今晚登場　入場門檻破千萬賞6.5億元珠寶大秀

▲2025麗晶之夜今晚登場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

含金量極高的麗晶之夜今（9／3）晚正式登場，共有160位年消費破千萬元會員受邀，今年一改以往邀請星級大廚模式，以晶華酒店自家熱門到不行的「晶華軒」坐鎮餐飲，端出極受歡迎的「蟹宴」餉客，今年會場以山水墨畫投影呼應中式餐點，並祭出總價值6.5億元珠寶腕錶大秀加持精品氛圍。

全台比例最高的精品賣場麗晶精品，一年一度重要活動「麗晶之夜」今晚正式登場，坐擁全台高端客戶名單，入場門檻承襲去年規格，消費破千萬元才能受邀，今年主題定名為「謝宴 蟹宴」，象徵對品牌與貴客的感謝，由晶華軒坐鎮，端出每年僅1.5個月檔期的「蟹宴」料理，業者表示每年蟹宴的候補名單都突破百桌，今年也是回應會員期待，首度由晶華軒在麗晶之夜端出中菜，也是今年首場「蟹宴」，在場賓客能提前一個月就能吃到。

▲DAMIANI百年慶典創世系列Mimosa Dama Rosa含羞草系列，18K玫瑰金紅色璽及粉紅藍寶石與鑽石高級珠寶項錬，售價8,950,000元；同系列18K白金、玫瑰金红色碧璽及粉紅藍寶石與鑽石高級珠寶耳環，建議售價4,720,000元。（圖／業者提供）

會場透過270度環繞投影，將《詩經‧小雅‧鹿鳴》的篇章融入空間，讓賓客體驗融合中式文化意境與時尚氛圍。晚宴集結五大國際品牌，包括BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON，其中BVLGARI展出總值逾億元的彩寶鑽石腕錶，而DAMIANI首度公開百年慶典系列，展現各品牌在珠寶工藝與設計上的特色。

▲海瑞溫斯頓勿忘我Forget-Me-Not系列 鑽石戒指，價值約601,000元。

面對今年市場消費緊縮，晶華酒店集團營運長吳偉正表示，其商場的品牌組成，主要是精品、珠寶鐘錶與特色餐飲，再結合飯店能提供的住宿、餐飲與服務資源，正好切合高端消費客層需要的客制化服務、品項獨特的需求，目前高端客層尚未看到消費緊縮的情況，麗晶精品去年業績為70億元，預計今年可成長雙位數、營業額上看80億元。

▲全台唯一一件Chaumet Soir de Fête 18K白金耳環，價值56,000,000元。(實際價格依主石條件調整)

麗晶精品也透露，黃金週從8月底開始至9／15，目前已有出現單筆破億元的「億元刷手」，依照之前的V型購物趨勢來看，在檔期結束前幾天很可能會有大單進帳，目前整個黃金週業績也比去年同期成長10%。