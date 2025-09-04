fb ig video ETtoday search mobile

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

記者蔡惠如／綜合報導

近日，有關伴侶年齡差距的討論有增多趨勢，外國有個未經考究的說法，最適合的年齡差距是「年齡除以2再加7」，然而這個規則是否真的適用？經濟學家之前也曾討論過。

經典的年齡差距公式「年齡除以2再加7」雖然流傳已久，但其起源卻難以考究。按照這個規則，22歲的人可以與18歲的人約會，但38歲的人則不應與23歲的人約會，而是應該選擇與26歲的人約會。然而這項規則只是一個簡單的參考標準。

美國知名「在線約會」網站OKCupid，共同創辦人拉德（Christian Rudder）之前曾表示，女性通常偏好與自己年齡相仿或稍大一兩歲的男性，而男性則偏好20多歲的女性。這顯示出女性對於伴侶年齡差距較為保守，而男性則更受年輕女性的吸引。

而較小的年齡差距、是否帶來更多的社會利益？一些經濟學家認為可能有助於縮小收入差距。但是，比較丹麥雙胞胎姊妹的研究顯示，婚姻中的年齡差距並不會對收入造成顯著影響。儘管如此，這些研究還是提醒我們，選擇伴侶時應該考慮到更多因素，而不僅僅是年齡。

另外，許多人關心的另一個問題是，縮小年齡差距是否能提高婚姻的持久性？《大西洋》雜誌曾指出，與同年齡或年齡相仿的伴侶相比，年齡差距大於5歲的夫妻離婚的機率較高。然而，這並不意味著年齡差距本身就是離婚的原因，而更多是與選擇高年齡差距婚姻的人個性特質有關。

斯德哥爾摩大學的德瑞法（Sven Drefahl）的研究發現，配偶較為年輕的男性，比配偶年齡相仿的男性更有可能活得更久，這個發現可能反映了健康男性，更容易吸引年輕配偶的現象，而女性則不受年齡差距的影響。

